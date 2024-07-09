Небензя ответил на слова генсека ООН о падении ракеты на больницу в Киеве

Гутерриш после того, как украинские власти сообщили о разрушениях в детской больнице, обвинил Россию в ударах по гражданским объектам на Украине. Небензя назвал это проявлением двойных стандартов

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша, который осудил Россию после попадания ракеты в здание больницы «Охматдет» в Киеве, является проявлением двойных стандартов в организации. Об этом заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Я встретился с генеральным секретарем ООН и предоставил все те же цитаты, что озвучил вам, сказав ему, что это (осуждение России. — РБК) очевидное проявление двойных стандартов», — сказал дипломат.

По его словам, в здание детской больницы попала ракета комплекса NASAMS, которая предположительно была выпущена из установки, поставленной Норвегией. «Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного права размещалась в жилых кварталах?», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Гутерриш 8 июля выпустил заявление, в котором обвинил Россию в ударах по гражданским объектам на Украине. В сообщении упоминалось повреждение детской больницы в Киеве после падения ракеты. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, 8 июля, в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе систем ПВО. В администрации Киева заявили, что падение обломков зафиксировано в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Руководитель военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охмадет» в Шевченковском районе города.

«Охматдет» (сокращение от «охрана материнства и детства») — крупнейшая детская больница Украины, одна из старейших. Ежегодно принимает до 20 тыс. детей.

Российское Минобороны заявило, что утром 8 июля военные ударили по объектам военной промышленности Украины и авиабазам Вооруженных сил страны в ответ на попытки «нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». Заявления Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве в ведомстве назвали ложными. В Минобороны заявили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

В Кремле со ссылкой на Минобороны заявили, что разрушения детской больницы в Киеве вызваны падением украинской противоракеты.

«Мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям, удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.