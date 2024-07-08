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Политика ,  
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Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом

Моди хочет обсудить с Путиным все аспекты двустороннего сотрудничества и «различные региональные и глобальные вопросы», заявил премьер. Темой встречи станут денежные переводы, торговля, вопросы обороны и ядерной энергетики
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Elke Scholiers / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву сообщил, что во время визита в Россию 8-9 июля хочет обсудить «различные региональные и глобальные вопросы».

«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным», — говорится в заявлении на сайте премьера. Моди отметил развитие привилегированного стратегического партнерства Индии и России за последние десять лет, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли и инвестиций.

Во время поездки Моди встретится с представителями индийской общины в России. Затем Моди отправится в Австрию, это будет первый визит премьер-министра Индии в эту страну за более чем 40 лет.

Economic Times назвала основные темы встречи Моди с Путиным в Москве
Политика
Нарендра Моди и&nbsp;Владимир Путин

По данным Economic Times, Моди обсудит с Путиным денежные переводы между странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии, торговлю и «совместное оборонное производство». Глава МИД Индии Виная Кватра сообщал, что премьер намерен поднять вопрос об увольнении индийцев, которые были «по ошибке» отправлены на службу в российскую армию.

Bloomberg писал, что лидеры не будут заключать никаких «прорывных соглашений», но подпишут договоры, связанные с военной логистикой, возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

В Кремле отмечали, что западные страны внимательно следят за визитом Моди и придают ему большое значение. В Нью-Дели тоже «остро осознают», что США внимательно наблюдают за индийско-российскими отношениями, писала The Tribune.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нарендра Моди Индия Владимир Путин
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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