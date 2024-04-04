Почему власти Грузии вернулись к идее законопроекта об иноагентах В 2023 году документ спровоцировал протесты, и его из парламента отозвали

Правящая партия Грузии намерена провести через парламент закон об иноагентах, хотя в прошлом году он вызвал массовые протесте. Почему «Грузинская мечта» вновь вернулась к этому проекту — в материале РБК

Здание парламента Грузии (Фото: Svet foto / Fotodom / Shutterstock)

Как готовился законопроект

В парламент Грузии вновь будет внесен законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом 3 апреля заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Соответствующее решение основная парламентская фракция (из 139 мест в парламенте «Мечте» принадлежит 88) приняла после консультации с политическим советом партии.

Обосновывая необходимость принятия закона, Мдинарадзе заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность Грузии, и, в частности, втягивали ее в конфликт на Украине. «Они активно участвовали во всех акциях протеста, проходивших в 2022 году, основным требованием которых было присоединиться к санкциям и отправить добровольцев в Украину», — сказал он (цитата по Interpressnews). — <…> Сегодня уже всем ясно, к каким результатам мы бы привели нашу страну, если бы действовали согласно их диктату и их призывам к войне».

Законопроект об иностранном влиянии уже вносился в грузинский парламент в феврале 2023 года и даже был принят в первом чтении, однако после того, как из-за него в стране начались протесты, документ отозвали. Его авторы — шесть депутатов, которые вышли из «Грузинской мечты» и основали движение «Сила народа» (официально зарегистрированной партией оно стало в 2024 году, при этом на сайте парламента депутаты по-прежнему указаны как члены фракции «Мечты»). В подготовленном ими пакете «О прозрачности иностранного влияния» — законопроект «О регистрации иностранных агентов» и поправки в Уголовный кодекс. Они предполагают, что неправительственные организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться по источникам финансирования и целям своих проектов; за нарушение закона вводится ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

По словам Мдинарадзе, в парламент планируется внести тот же законопроект, но с небольшими поправками — например, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться формулировка «организация, осуществляющая интересы иностранной державы / сил из-за рубежа».

Представители «Силы народа» утверждали, что их законопроект полностью скопирован с американского Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act — FARA) 1938 года. Лидер партии и один из авторов проекта Созар Субари также ссылается на опыт других западных стран — например, Франции, где в феврале 2024 года в Национальное собрание (нижняя палата парламента) был внесен законопроект о предотвращении иностранного вмешательства — в конце марта его одобрили в первом чтении. «Подобные законы действуют в Великобритании, Канаде, Израиле, Австралии, а теперь и во Франции, — заявил 28 марта Субари (цитата по Первому каналу грузинского телевидения). — Я думаю, что аналогичный закон нужен в Грузии ровно с той же целью, что и во Франции — это защита суверенитета и демократии государства».

В пользу законопроекта высказался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он возглавляет правительство с февраля 2024 года, и, по его словам, одно из его первых решений «было связано с полной прозрачностью» работы кабинета. «Для меня прозрачность означает европейскость, а непрозрачность означает неевропейскость. Это крайне не по-европейски, когда вы избегаете минимального стандарта прозрачности и даже не хотите публиковать годовую финансовую декларацию», — заявил Кобахидзе 3 апреля, подчеркнув, что его правительство «уже установило европейский стандарт прозрачности». — <…> И вот пришло время неправительственным организациям и их донорам европеизироваться, в чем закон о «прозрачности иностранного влияния», несомненно, окажет им существенную помощь».

Как на инициативу отреагировали Евросоюз и Россия

Брюссель аргументы грузинского премьера о «европейскости» не убедили. Во внешнеполитической службе Евросоюза заявили о беспокойстве и сожалении из-за того, что «несмотря на сильную общественную и международную реакцию в марте 2023 года», законопроект будет внесен снова. Представитель службы Петер Стано напомнил, что в ноябре 2023-го Грузии наконец предоставили статус кандидата в ЕС при условии, что она предпримет девять шагов.

Девять шагов Грузии на пути в Евросоюз 1. Бороться с дезинформацией в отношении ЕС и его ценностей. 2. Действовать сообразно с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. 3. Решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в госполитику. 4. Обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс. 5. Улучшить парламентский надзор, обеспечить независимость и беспристрастность ключевых институтов — в их числе избирательная комиссия и Национальный банк. 6. Провести судебную реформу. 7. Обеспечить независимость Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных. 8. Провести деолигархизацию. 9. Улучшить ситуацию в сферах защиты прав человека, гражданских свобод и свободы СМИ.

Особый упор Стано сделал на первый и девятый шаги. «Прозрачность не должна использоваться в качестве инструмента ограничения возможностей гражданского общества действовать свободно. Мы призываем политических лидеров Грузии принять и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии», — подчеркнул представитель ЕС.

В грузинских СМИ и оппозиции законопроект об иностранном влиянии называют «российским законом». На брифинге в грузинском парламенте 3 апреля, когда «Мечта» заново презентовала законопроект, между законодателями едва ли не случилась драка. Депутат от оппозиционных «Граждан» Алеко Элисашвили назвал закон российским, а его возвращение — «оскорблением для всех»; спикер парламента Шалва Папуашвили на это заявил, что так называть закон значит вести «антигрузинскую пропаганду», выгнал депутата из зала и сообщил, что будет отключать микрофон каждому, кто назовет инициативу российской.

В Москве заявили, что грузинская оппозиция необоснованно считает этот проект российским — ведь идея принадлежала США. «Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Здесь просто нужно им, наверное, более активно объяснять абсурдность считать это русским проектом», — сказал журналистам 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как законопроект повлияет на ситуацию в Грузии

Термин «российский закон» также использовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Вы не хотите ни видеть, ни слышать, что грузинское общество едино в том, чтобы укреплять нашу независимость. Россия сюда больше никогда не вернется», — сказала она на чрезвычайном брифинге 3 апреля, обращаясь к руководству «Мечты» (цитата по Новости — Грузия). Зурабишвили также обвинила «Мечту» в том, что она подрывает интеграцию Грузии в Евросоюз. «Мы получили своего рода аванс от Европы», пояснила она свою точку зрения, подразумевая предоставление Тбилиси кандидатского статуса, «и сегодня «Грузинская мечта» занимается саботажем нашего пути и будущего». По ее оценке, внося этот законопроект, «Мечта» пытается спровоцировать волнения, чтобы потом назвать своих оппонентов «радикалами, агентами и членами «партии войны».

Внепарламентская оппозиция и неправительственные организации уже начали консультации по поводу совместных акций протеста, сообщил лидер партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе (в 2020 году был избран в парламент, но отказался от мандата в знак протеста против доминирования «Грузинской мечты»).

«Грузинская мечта» уже заявила, что на этот раз, даже несмотря на возможные протесты, отзывать проект она не будет. Мдинарадзе, в частности, сказал: главной ошибкой властей было то, что они не смогли донести до общества суть документа. Он пообещал, что законопроект примут во всех трех чтениях до конца весенней сессии, которая закончится в июне.

«Закон об иноагентах в Грузии будет принят в любом случае — какая будет власть, значения не имеет. НПО, которые раньше играли роль социальных групп, сейчас начинают активно действовать в сфере политики, — сказал РБК грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — Власть хочет принять этот закон для того, чтобы знать, какие доходы откуда идут, и потом в случае надобности использовать это в своих интересах». По словам эксперта, десятки тысяч человек, вышедших на митинги в прошлом году, — это для Грузии немного.

«Люди, которые выступали на тех митингах, в любом случае голосовать за «Мечту» не будут, — отметил Сихарулидзе, отвечая на вопрос, не подорвет ли возвращение законопроекта позиции власти в преддверии выборов, запланированных на осень 2024 года. — В Грузии люди, которые голосуют за оппозицию, «Грузинскую мечту» не поддержат, даже если она этот закон отзовет. А для тех, кто за «Мечту» голосует, этот закон такого принципиального значения не имеет».

Армянский политолог Джонни Меликян обращает внимание на то, что предвыборная кампания в Грузии уже началась. «С одной стороны, «Грузинская мечта» пытается мобилизовать более консервативную часть грузинского населения — например, она инициирует законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено. — РБК), — сказал РБК эксперт. — С другой, наблюдается определенная активность со стороны западных фондов, которые финансируют местные НПО, аффилированные с оппозицией. В этом контексте «Мечта» пытается как-то противодействовать давлению этих организаций».

С помощью этого закона грузинские власти в преддверии выборов попытаются отрегулировать финансирование оппозиции, считает ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. «Есть соблазн поставить под контроль «левые потоки», установить фильтры на пути «нежелательной помощи» оппозиции, — написал он в своем Telegram-канале. — <...> Впрочем, инициатива «Мечты» может быть и неким стресс-тестом для всей политической системы страны. Проверкой на ресурсы оппозиции, реагирование внешних игроков. Всегда есть шанс на то, чтобы внять «мнению народа» и отойти от максималистских планок».