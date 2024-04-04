 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Почему власти Грузии вернулись к идее законопроекта об иноагентах

В 2023 году документ спровоцировал протесты, и его из парламента отозвали
Сихарулидзе: закон об иноагентах на рейтинг «Грузинской мечты» не повлияет
Правящая партия Грузии намерена провести через парламент закон об иноагентах, хотя в прошлом году он вызвал массовые протесте. Почему «Грузинская мечта» вновь вернулась к этому проекту — в материале РБК
Здание парламента Грузии
Здание парламента Грузии (Фото: Svet foto / Fotodom / Shutterstock)

Как готовился законопроект

В парламент Грузии вновь будет внесен законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом 3 апреля заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Соответствующее решение основная парламентская фракция (из 139 мест в парламенте «Мечте» принадлежит 88) приняла после консультации с политическим советом партии.

Обосновывая необходимость принятия закона, Мдинарадзе заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность Грузии, и, в частности, втягивали ее в конфликт на Украине. «Они активно участвовали во всех акциях протеста, проходивших в 2022 году, основным требованием которых было присоединиться к санкциям и отправить добровольцев в Украину», — сказал он (цитата по Interpressnews). — <…> Сегодня уже всем ясно, к каким результатам мы бы привели нашу страну, если бы действовали согласно их диктату и их призывам к войне».

Законопроект об иностранном влиянии уже вносился в грузинский парламент в феврале 2023 года и даже был принят в первом чтении, однако после того, как из-за него в стране начались протесты, документ отозвали. Его авторы — шесть депутатов, которые вышли из «Грузинской мечты» и основали движение «Сила народа» (официально зарегистрированной партией оно стало в 2024 году, при этом на сайте парламента депутаты по-прежнему указаны как члены фракции «Мечты»). В подготовленном ими пакете «О прозрачности иностранного влияния» — законопроект «О регистрации иностранных агентов» и поправки в Уголовный кодекс. Они предполагают, что неправительственные организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться по источникам финансирования и целям своих проектов; за нарушение закона вводится ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Почему власти Грузии решили отозвать законопроект с «российским» ярлыком
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

По словам Мдинарадзе, в парламент планируется внести тот же законопроект, но с небольшими поправками — например, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться формулировка «организация, осуществляющая интересы иностранной державы / сил из-за рубежа».

Представители «Силы народа» утверждали, что их законопроект полностью скопирован с американского Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act — FARA) 1938 года. Лидер партии и один из авторов проекта Созар Субари также ссылается на опыт других западных стран — например, Франции, где в феврале 2024 года в Национальное собрание (нижняя палата парламента) был внесен законопроект о предотвращении иностранного вмешательства — в конце марта его одобрили в первом чтении. «Подобные законы действуют в Великобритании, Канаде, Израиле, Австралии, а теперь и во Франции, — заявил 28 марта Субари (цитата по Первому каналу грузинского телевидения). — Я думаю, что аналогичный закон нужен в Грузии ровно с той же целью, что и во Франции — это защита суверенитета и демократии государства».

В пользу законопроекта высказался премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он возглавляет правительство с февраля 2024 года, и, по его словам, одно из его первых решений «было связано с полной прозрачностью» работы кабинета. «Для меня прозрачность означает европейскость, а непрозрачность означает неевропейскость. Это крайне не по-европейски, когда вы избегаете минимального стандарта прозрачности и даже не хотите публиковать годовую финансовую декларацию», — заявил Кобахидзе 3 апреля, подчеркнув, что его правительство «уже установило европейский стандарт прозрачности». — <…> И вот пришло время неправительственным организациям и их донорам европеизироваться, в чем закон о «прозрачности иностранного влияния», несомненно, окажет им существенную помощь».

Как на инициативу отреагировали Евросоюз и Россия

Брюссель аргументы грузинского премьера о «европейскости» не убедили. Во внешнеполитической службе Евросоюза заявили о беспокойстве и сожалении из-за того, что «несмотря на сильную общественную и международную реакцию в марте 2023 года», законопроект будет внесен снова. Представитель службы Петер Стано напомнил, что в ноябре 2023-го Грузии наконец предоставили статус кандидата в ЕС при условии, что она предпримет девять шагов.

Девять шагов Грузии на пути в Евросоюз

1. Бороться с дезинформацией в отношении ЕС и его ценностей.

2. Действовать сообразно с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

3. Решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в госполитику.

4. Обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс.

5. Улучшить парламентский надзор, обеспечить независимость и беспристрастность ключевых институтов — в их числе избирательная комиссия и Национальный банк.

6. Провести судебную реформу.

7. Обеспечить независимость Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных.

8. Провести деолигархизацию.

9. Улучшить ситуацию в сферах защиты прав человека, гражданских свобод и свободы СМИ.

Особый упор Стано сделал на первый и девятый шаги. «Прозрачность не должна использоваться в качестве инструмента ограничения возможностей гражданского общества действовать свободно. Мы призываем политических лидеров Грузии принять и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии», — подчеркнул представитель ЕС.

Сколько Грузии, Молдавии и Украине осталось до приема в Евросоюз
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В грузинских СМИ и оппозиции законопроект об иностранном влиянии называют «российским законом». На брифинге в грузинском парламенте 3 апреля, когда «Мечта» заново презентовала законопроект, между законодателями едва ли не случилась драка. Депутат от оппозиционных «Граждан» Алеко Элисашвили назвал закон российским, а его возвращение — «оскорблением для всех»; спикер парламента Шалва Папуашвили на это заявил, что так называть закон значит вести «антигрузинскую пропаганду», выгнал депутата из зала и сообщил, что будет отключать микрофон каждому, кто назовет инициативу российской.

В Москве заявили, что грузинская оппозиция необоснованно считает этот проект российским — ведь идея принадлежала США. «Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Здесь просто нужно им, наверное, более активно объяснять абсурдность считать это русским проектом», — сказал журналистам 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как законопроект повлияет на ситуацию в Грузии

Термин «российский закон» также использовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Вы не хотите ни видеть, ни слышать, что грузинское общество едино в том, чтобы укреплять нашу независимость. Россия сюда больше никогда не вернется», — сказала она на чрезвычайном брифинге 3 апреля, обращаясь к руководству «Мечты» (цитата по Новости — Грузия). Зурабишвили также обвинила «Мечту» в том, что она подрывает интеграцию Грузии в Евросоюз. «Мы получили своего рода аванс от Европы», пояснила она свою точку зрения, подразумевая предоставление Тбилиси кандидатского статуса, «и сегодня «Грузинская мечта» занимается саботажем нашего пути и будущего». По ее оценке, внося этот законопроект, «Мечта» пытается спровоцировать волнения, чтобы потом назвать своих оппонентов «радикалами, агентами и членами «партии войны».

Внепарламентская оппозиция и неправительственные организации уже начали консультации по поводу совместных акций протеста, сообщил лидер партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе (в 2020 году был избран в парламент, но отказался от мандата в знак протеста против доминирования «Грузинской мечты»).

«Грузинская мечта» уже заявила, что на этот раз, даже несмотря на возможные протесты, отзывать проект она не будет. Мдинарадзе, в частности, сказал: главной ошибкой властей было то, что они не смогли донести до общества суть документа. Он пообещал, что законопроект примут во всех трех чтениях до конца весенней сессии, которая закончится в июне.

Зурабишвили призвала принять Грузию в ЕС, чтобы «спасти ее от России»
Политика
Фото:Daro Sulakauri / Getty Images

«Закон об иноагентах в Грузии будет принят в любом случае — какая будет власть, значения не имеет. НПО, которые раньше играли роль социальных групп, сейчас начинают активно действовать в сфере политики, — сказал РБК грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — Власть хочет принять этот закон для того, чтобы знать, какие доходы откуда идут, и потом в случае надобности использовать это в своих интересах». По словам эксперта, десятки тысяч человек, вышедших на митинги в прошлом году, — это для Грузии немного.

«Люди, которые выступали на тех митингах, в любом случае голосовать за «Мечту» не будут, — отметил Сихарулидзе, отвечая на вопрос, не подорвет ли возвращение законопроекта позиции власти в преддверии выборов, запланированных на осень 2024 года. — В Грузии люди, которые голосуют за оппозицию, «Грузинскую мечту» не поддержат, даже если она этот закон отзовет. А для тех, кто за «Мечту» голосует, этот закон такого принципиального значения не имеет».

Армянский политолог Джонни Меликян обращает внимание на то, что предвыборная кампания в Грузии уже началась. «С одной стороны, «Грузинская мечта» пытается мобилизовать более консервативную часть грузинского населения — например, она инициирует законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено. — РБК), — сказал РБК эксперт. — С другой, наблюдается определенная активность со стороны западных фондов, которые финансируют местные НПО, аффилированные с оппозицией. В этом контексте «Мечта» пытается как-то противодействовать давлению этих организаций».

С помощью этого закона грузинские власти в преддверии выборов попытаются отрегулировать финансирование оппозиции, считает ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. «Есть соблазн поставить под контроль «левые потоки», установить фильтры на пути «нежелательной помощи» оппозиции, — написал он в своем Telegram-канале. — <...> Впрочем, инициатива «Мечты» может быть и неким стресс-тестом для всей политической системы страны. Проверкой на ресурсы оппозиции, реагирование внешних игроков. Всегда есть шанс на то, чтобы внять «мнению народа» и отойти от максималистских планок».

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Грузия Грузинская мечта закон об иностранных агентах закон об иноагентах
Материалы по теме
Президент Киргизии подписал закон об иноагентах
Политика
Грузия предупредила об угрозе для отношений с Украиной
Политика
Что генеральный секретарь НАТО обсуждал в Баку, Тбилиси и Ереване
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
В пресс-службе Чибиса рассказали подробности нападения на него Политика, 00:01
СК сообщил о ранении напавшего на мурманского губернатора мужчины Политика, 00:01
Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки Бизнес, 00:00
Футбольный клуб из Чечни остался без тренера Спорт, 04 апр, 23:51
Курс доллара в апреле 2024-го: судьбу рубля решит один важный фактор Инвестиции, 04 апр, 23:50
В Харькове прогремели взрывы Политика, 04 апр, 23:24
На мурманского губернатора напали с ножом⁠ Политика, 04 апр, 23:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Почему власти Грузии вернулись к идее законопроекта об иноагентах Политика, 04 апр, 23:04
В Петербурге пристав, чтобы поймать должницу, записался к ней на стрижку Общество, 04 апр, 22:54
Венесуэла приняла закон о присоединении спорной с Гайаной территории Политика, 04 апр, 22:54
Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над Курской областью Политика, 04 апр, 22:52
Медведев призвал не брать в плен «натовцев» на Украине Политика, 04 апр, 22:43
Стали известны соперники «Динамо» и «Ростова» в Кубке России Спорт, 04 апр, 22:40
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны Политика, 04 апр, 22:28