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Война санкций ,  
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Швейцария внесла в санкционные списки 155 россиян и компаний

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Война санкций
Швейцария расширила санкции на 69 физических и 47 юридических лиц, заявив, что присоединяется к 14-му пакету ЕС. Страна запретила рекламу «РИА Новостей», «Известий» и «Россиской газеты». Москва считает ограничения незаконными
Фото: Ulrich Nusko / Global Look Press
Фото: Ulrich Nusko / Global Look Press

Швейцария ввела новые санкции против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 физических лиц и 86 организаций, сообщает правительство страны.

Обновленный список пока не опубликован. Кабмин отмечает, что в нем фигурируют бизнесмены, военнослужащие, сотрудники ФСБ, «пропагандисты и лица, ответственные за депортацию украинских детей», а также компании, работающие в оборонном, финансовом и торговом секторах, которые, по мнению Берна, причастны к обходу ранее введенных ограничений.

В стране также запретили рекламу «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe, который Евросоюз связывает с бывшим лидером запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Швейцария не стала ограничивать их деятельность, в отличие от Евросоюза, в мае запретившего вещание четырех СМИ. Российские власти после этого решили принять меры против 81 СМИ из Евросоюза, в частности Spiegel, AFP и ряда других.

ЕС принял 14-й пакет санкций против России
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Правительство отмечает, что, принимая новые ограничения, Швейцария присоединяется к введенным ранее санкциям ЕС. Блок в конце июня утвердил 14-й санкционный пакет против России, который затронул десятки физических и юрлиц, в том числе «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр», «Совкомфлот», международный детский центр «Артек», президента пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева, гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского и др. Также в него вошли запрет на перевалку СПГ на территории ЕС в третьи страны, на использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России и другие меры.

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария санкции Евросоюз СМИ
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