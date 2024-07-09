Швейцария внесла в санкционные списки 155 россиян и компаний

Швейцария расширила санкции на 69 физических и 47 юридических лиц, заявив, что присоединяется к 14-му пакету ЕС. Страна запретила рекламу «РИА Новостей», «Известий» и «Россиской газеты». Москва считает ограничения незаконными

Фото: Ulrich Nusko / Global Look Press

Швейцария ввела новые санкции против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 физических лиц и 86 организаций, сообщает правительство страны.

Обновленный список пока не опубликован. Кабмин отмечает, что в нем фигурируют бизнесмены, военнослужащие, сотрудники ФСБ, «пропагандисты и лица, ответственные за депортацию украинских детей», а также компании, работающие в оборонном, финансовом и торговом секторах, которые, по мнению Берна, причастны к обходу ранее введенных ограничений.

В стране также запретили рекламу «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe, который Евросоюз связывает с бывшим лидером запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Швейцария не стала ограничивать их деятельность, в отличие от Евросоюза, в мае запретившего вещание четырех СМИ. Российские власти после этого решили принять меры против 81 СМИ из Евросоюза, в частности Spiegel, AFP и ряда других.

Правительство отмечает, что, принимая новые ограничения, Швейцария присоединяется к введенным ранее санкциям ЕС. Блок в конце июня утвердил 14-й санкционный пакет против России, который затронул десятки физических и юрлиц, в том числе «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр», «Совкомфлот», международный детский центр «Артек», президента пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева, гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского и др. Также в него вошли запрет на перевалку СПГ на территории ЕС в третьи страны, на использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России и другие меры.

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.