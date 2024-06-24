Под санкции ЕС попали «Уральские авиалинии», «Артек» и «Волга-Днепр»
Евросоюз включил в санкционный список авиакомпании 47 юрлиц — в их числе «Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр», а также международный детский центр «Артек» в Крыму, следует из перечня, опубликованного Советом ЕС.
Среди юрлиц, попавших под ограничения:
- Брянский электромеханический завод (АО БЭМЗ);
- концерн «Автоматика»;
- конструкторское бюро «Аэроэлектромаш»;
- Барнаульский завод транспортного машиностроения;
- Московский машиностроительный завод «Вперёд»;
- конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина;
- конструкторское бюро «Талламхо»;
- ПАО «Совкомфлот»;
- машиностроительный завод «Маяк».
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине. ЕС ввел ограничения против 116 физических и юридических лиц, транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, импорт ряда полезных ископаемых.
Меры включают запрет на посадку или полет над территорией Евросоюза самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России, а также запрет для политических партий, неправительственных организаций и СМИ получать финансирование от российских источников.
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