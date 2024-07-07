Politico узнала о плане НАТО по поддержке Киева при возвращении Трампа

В НАТО готовятся к возможному возвращению Трампа на пост президента США, пишет Politico. В частности, альянс подготовил план передачи контроля над Группой содействия безопасности Украины. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

НАТО начало готовиться к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США, в том числе разработало план долгосрочной военной поддержки Украины, пишет Politico.

По данным издания, после неудачного выступления на дебатах нынешнего американского лидера Джо Байдена в НАТО готовятся к возвращению администрации Трампа, «которая отличается скептицизмом по отношению к Европе, резким правым изоляционизмом и твердой решимостью сделать противостояние с Китаем основным глобальным приоритетом». Страны — члены альянса чувствуют себя более уверенными в возможности противостоять республиканцу, чем когда он впервые занял пост президента США в 2016 году, отмечает издание.

Politico пишет, что план НАТО содержит три направления:

улучшение отношений с Трампом и его советниками для минимизации рисков возможного конфликта;

изменение политики альянса, направленное на смягчение критики оборонных расходов ЕС;

разработка «креативных дипломатических и юридических мер» для защиты приоритетов альянса от «вмешательства администрации Трампа».

В частности, на прошедшей в июне встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе был разработан план передачи контроля альянсу над Группой содействия безопасности Украины, которую возглавляли США. Источники Politico отмечают, что реализация этой инициативы сделала бы помощь Киеву «защищенной от Трампа», который неоднократно критиковал подход Запада к конфликту. Однако окончательное решение по этому вопросу ожидается на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля.

«Конечно, самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, и я думаю, что никто точно не знает, что он [Трамп] будет делать», — приводит издание комментарий дипломата из страны НАТО.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа не выдвигали партии в качестве своих кандидатов. 27 июня в студии CNN состоялись их дебаты, зрители телеканала присудили победу Трампу. Выступление Байдена заставило задуматься членов и спонсоров Демократической партии о замене кандидата на предстоящих выборах. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, а 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.

Трамп неоднократно обещал в случае победы на выборах завершить конфликт на Украине до инаугурации. Он также считает неприемлемой финансовую поддержку Киева США. Республиканец среди причин конфликта называл неуважение Россией Байдена. В Кремле вместе с тем согласились с Трампом о его способности закончить конфликт за сутки. «Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин в июне предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию». По его мнению, Запад также должен снять санкции с России. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», пообещал Путин. Трамп в ходе дебатов с Байденом назвал это предложение неприемлемым.