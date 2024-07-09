«ЕП» рассказала о письме Орбана в ЕС после встречи с Путиным

Премьер Венгрии после визита в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором заверил, что «не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения» от имени ЕС, пишет газета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС )

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо о переговорах с Владимиром Путиным, пишет «Европейская правда».

1 июля председательство в Евросовете — высшем политическом органе ЕС — на полгода перешло к Венгрии.

По информации издания, в письме Орбан заверил, что во время поездки в Москву «не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у венгерского премьера нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица Евросоюза. Тот назвал в письме претензии «безосновательными».

Говоря о переговорах с Путиным, глава венгерского правительства отметил, что тот «был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня», учитывая потери Киева на поле боя. Орбан утверждает, что Путин готов рассмотреть возможность прекращения огня, которое «не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил», и на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. В особенности речь идет о «пятом пункте документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине», сообщил он.

В июне газета The New York Times обнародовала полный проект мирного договора между Россией и Украиной, который стал результатом переговоров с февраля по апрель 2022 года, но так и не был подписан. Одним из камней преткновения стал пункт о том, что в случае вооруженного нападения на Украину каждая из стран-гарантов обязана оказать ей помощь, включая «применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Украины как постоянно нейтрального государства». Москва внесла правку: помощь будет оказана «на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения», включая Россию.

Путин в июне называл условиями для прекращения огня и начала мирных переговоров вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Власти Украины назвали это предложение ультиматумом.

Орбан также написал в письме, что Россия «готова обменяться мнениями» по поводу мирного предложения Китая и Бразилии.

2 июля премьер Венгрии впервые с начала военных действий на Украине прилетел в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней, 5 июля, он прибыл в Россию. Орбан, в частности, рассказал, что предложил Путину, как и Зеленскому, подумать о краткосрочном прекращении огня. «Зеленский сказал, что он не настроен оптимистично, потому что русские воспользуются этим против украинцев. Путин сказал, что украинцы воспользуются этим против русских», — пересказал Орбан разговоры с лидерами двух стран.

По итогам переговоров Путин заявил, что Москва выступает за полное завершение конфликта на озвученных ею условиях, включая вывод ВСУ из четырех регионов, а не просто за перемирие или паузу.