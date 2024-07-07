Венгерский портал сообщил о визите Орбана в Китай после Киева и Москвы

Премьер-министр Венгрии прибудет в страну 8 июля «на рассвете», пишет портал. До этого он посетил Украину и Россию, где переговорил с Зеленским и Путиным, а также Азербайджан

Виктор Орбан (Фото: Szilard Vörös / est&ost / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездки на Украину, в Россию и Азербайджан решил отправиться в Китай, пишет портал 444.hu.

По данным издания, он прибудет в страну в понедельник, 8 июля, «на рассвете». Согласно данным авиатрекеров, правительственный самолет Dassault Falcon 7X вылетел из Будапешта в Пекин, отмечает портал.

2 июля венгерский премьер впервые с начала военных действий на Украине прилетел в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Вслед за Киевом он прибыл в Москву с целью «продолжить мирную миссию» и переговорил с Владимиром Путиным. Поездки официально не анонсировались.

Глава венгерского правительства предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. В Киеве это отвергли. По итогам переговоров с Орбаном Путин заявил, что Москва выступает за полное завершение конфликта на озвученных ею условиях, включая вывод ВСУ из четырех присоединенных регионов, а не просто за перемирие или паузу. Премьер в свою очередь заявил, что после переговоров в Киеве и Москве понял, что позиции сторон очень далеки друг от друга. Он считает, что «нужно совершить очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны», а «важнейшим шагом», который был сделан, назвал установление контактов. В Брюсселе заявили, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица ЕС. Позднее он рассказал, что предложил Путину, как и Зеленскому, подумать о краткосрочном прекращении огня. «Зеленский сказал, что он не настроен оптимистично, потому что русские воспользуются этим против украинцев. Путин сказал, что украинцы воспользуются этим против русских», — рассказал он.

После Киева и Москвы глава правительства посетил Азербайджан, где проходил неформальный саммит Организации тюркских государств.