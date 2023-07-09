Белый дом оценил «разлад» в НАТО из-за поставок Украине кассетных бомб

Соединенные Штаты не ожидают, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов способно спровоцировать разлад среди союзников по НАТО, заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения [в НАТО] в результате данного решения», — сказал Салливан, комментируя решение администрации США направить Киеву боеприпасы такого типа (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что украинская сторона дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на российской территории. «Во-первых, они не будут применять их [кассетные боеприпасы] на российской территории, они будут использовать эти снаряды лишь на своей территории <...>. Во-вторых, они не будут применять их в населенных районах», — отметил представитель Белого дома.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Ранее о том, что Украина дала США гарантии не использовать кассетные боеприпасы на «официально признанной» территории России, говорил министр обороны Украины Алексей Резников. К таким территориям Украина не относит Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, которые ранее присоединились к России по итогам проведенных там референдумов. Москва исключала любые мирные переговоры без признания новых «территориальных реалий».

США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы накануне, 7 июля. Вашингтон признает, что такие снаряды несут риски для мирного населения, поэтому США откладывали соответствующее решение, говорил тогда Салливан. Поставка кассетных боеприпасов — временная мера, принятая до наращивания производства обычных артиллерийских боеприпасов, добавил он. Раскрыть объем поставок он отказался.

Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу Киеву не поддержали также Испания, Великобритания, Канада, Германия и Австрия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила о прошлогоднем заявлении Белого дома, назвавшего использование кассетных боеприпасов «военным преступлением». Москва ранее неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны Запада.

The New York Times ранее сообщала, что вероятность отказа в подготовленных для передачи Киеву кассетных боеприпасах может превышать 14%. По данным газеты, Украине собираются отправить боеприпасы M864, производство которых приостановили еще в 1996 году. Аналогичные боеприпасы американская армия использовала при вторжении в Ирак в начале 1990-х. Коэффициент неразорвавшихся элементов в таких боеприпасах Пентагон ранее охарактеризовал как «неприемлемо высокий», отмечало издание.