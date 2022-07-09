Полиция признала проблемы с безопасностью экс-премьера Японии Абэ

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Глава Минфина Украины заявил о разногласиях в ЕС по поддержке Киева Экономика, 17:44
Минюст внес в список запрещенных организаций «Народное движение «Адат» Политика, 17:39
«Сколково» начинает прием заявок на конкурс грантов Skolkovo MBA Пресс-релиз, 17:37
Богатейший украинец отдаст СМИ государству из-за закона об олигархах Бизнес, 17:36
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 17:36
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 17:34
В Москве закрыли парки из-за надвигающейся грозы с градом Общество, 17:21
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:13
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Курсы доллара и евро упали ниже ₽60 Инвестиции, 17:11
Фергюсон назвал Нурмагомедова толстяком и позвал на реалити-шоу Спорт, 17:10
Кремль анонсировал российско-турецкую встречу на высшем уровне Политика, 16:57
В Минцифры рассказали, как иностранцы могут оформить Fan ID Спорт, 16:57
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
Экс-ректор ЛГУ получил четыре года колонии условно за хищение ₽2,4 млн Общество, 16:49
Политика ,  

Полиция признала проблемы с безопасностью экс-премьера Японии Абэ

Автомобиль, в котором, как предполагается, находится тело Синдзо Абэ
Автомобиль, в котором, как предполагается, находится тело Синдзо Абэ (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Глава полиции префектуры Нара, где произошло нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого политика. Об этом Томоаки Онидзука заявил на пресс-конференции, передает NHK.

«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», — сказал он. По его словам, на подготовку мер безопасности был отведен всего один день. Маршрут поездки Абэ был изменен накануне визита в Нару.

«Итог вышел печальный, будь то позиция, организация, реакция на чрезвычайную ситуацию или же личные возможности сотрудников охраны. Что бы это ни было, мы немедленно намерены рассмотреть данную ситуацию и пересмотреть многие факторы», — сказал он.

«Дорогой Владимир» и эпоха Рэйва. Политический путь Синдзо Абэ
Фотогалерея 

Утром 8 июля бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, 67-летний политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.

Подозреваемого в нападении 41-летнего Тэцую Ямагами задержали на месте происшествия, у него изъяли самодельное оружие. Он не оказал сопротивления и позже признался в содеянном. По словам задержанного, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, поэтому решил напасть на экс-премьера. На допросе Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, поскольку был недоволен его политикой.

Соболезнования в связи с кончиной Абэ среди прочих выразил президент России Владимир Путин. Однако позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин не поедет на похороны Абэ. Похороны пройдут 12 июля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Банкротного моратория мало. Что защитит от субсидиарной ответственности
Инструкции
Pro
Как в России приживается практика постановки сверхамбициозных целей
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Продажи вместо слов: почему классический PR вымер из-за кризиса
Статьи
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Теги
Япония Синдзо Абэ полиция
Материалы по теме
Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ
Политика
Похороны Абэ состоятся 12 июля в Токио
Политика
Стрелявший в Абэ рассказал об обиде на «религиозную группировку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter