Полиция признала проблемы с безопасностью экс-премьера Японии Абэ

Автомобиль, в котором, как предполагается, находится тело Синдзо Абэ (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Глава полиции префектуры Нара, где произошло нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого политика. Об этом Томоаки Онидзука заявил на пресс-конференции, передает NHK.

«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», — сказал он. По его словам, на подготовку мер безопасности был отведен всего один день. Маршрут поездки Абэ был изменен накануне визита в Нару.

«Итог вышел печальный, будь то позиция, организация, реакция на чрезвычайную ситуацию или же личные возможности сотрудников охраны. Что бы это ни было, мы немедленно намерены рассмотреть данную ситуацию и пересмотреть многие факторы», — сказал он.

Утром 8 июля бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, 67-летний политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.

Подозреваемого в нападении 41-летнего Тэцую Ямагами задержали на месте происшествия, у него изъяли самодельное оружие. Он не оказал сопротивления и позже признался в содеянном. По словам задержанного, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, поэтому решил напасть на экс-премьера. На допросе Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, поскольку был недоволен его политикой.

Соболезнования в связи с кончиной Абэ среди прочих выразил президент России Владимир Путин. Однако позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин не поедет на похороны Абэ. Похороны пройдут 12 июля.