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Welt узнал об обсуждении США и союзниками окончания конфликта на Украине

Die Welt: США и союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине
Подавляющее большинство европейских избирателей по-прежнему предпочитают «дипломатическое решение» военным ответам, отмечает издание

США и их европейские союзники тайно обсуждают дипломатические пути решения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Die Welt.

Дополнительных подробностей о переговорах издание не приводит.

Подавляющее большинство европейских избирателей, отмечает газета, по-прежнему предпочитают «дипломатическое решение» военным ответам, несмотря на «незаинтересованность Путина» в таком решении.

Блинкен заявил, что страны G7 обсудят дипломатическое решение по Украине
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Энтони Блинкен

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 24 июня заявил, что Вашингтон готов поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине, однако Россия не проявляет к этому интереса. Он подчеркнул, что США продолжат обсуждать с Украиной и союзниками «дипломатическую стратегию».

В конце июня на саммите стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсуждали возможность дипломатического решения конфликта на Украине, а также подготовку к ситуации, «если такой возможности не будет».

По итогам саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что Запад продолжит наращивать давление на Москву. Он, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявил, что «Россия не должна выиграть» этот конфликт.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится путем переговоров, но указал, что Киеву необходимо обеспечить максимально сильную позицию. Именно поэтому альянс продолжает оказывать военную и экономическую поддержку Украине и продвигать санкции против России, подчеркнул он.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что санкционный «блицкриг» западных стран против России не удался. «Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что поставки Западом вооружений на Украину могут лишь затянуть вооруженный конфликт, но они не помешают России достигнуть своих целей — провести демилитаризацию и денацификацию страны.

На встрече с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля Путин заявил, что в России наслышаны о том, что «нас хотят победить на поле боя» и что Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца». По словам президента, такой вариант развития событий стал бы «трагедией для украинского народа», а Россия по большому счету «всерьез пока еще ничего и не начинала».

При этом Россия не отказывается от мирных переговоров, добавил Путин. Он предупредил тех, кто отказывается от мирных переговоров, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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