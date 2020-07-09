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Политика ,  
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Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

США оказывает недостаточно жесткое давление на Россию, что провоцирует Москву на еще более вызывающие действия, считает Ян Бжезинский. Он призвал Вашингтон наложить на Россию новые санкции и расширить НАТО за счет Украины
Иан Бжезинский
Иан Бжезинский (Фото: Katerina Sulova / Global Look Press)

США должны ужесточить подход в отношении России, чтобы ее руководство изменило политику на международной арене. Об этом в четверг, 9 июля, заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский — сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского.

«На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США. на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных [в Европу вкупе с] недолгосрочной дипломатической изоляцией. <...> Все это не привело к изменению [Владимиром] Путиным своего курса и, вероятно, даже придало ему храбрости», — сказал он в ходе слушаний в палате представителей.

Дискуссии проходили в комитете по иностранным делам и были посвящены сообщениям СМИ о предложении Россией награды афганским боевикам группировки «Талибан» (запрещена в России) за убийство американских солдат. Прямая трансляция слушаний велась на сайте комитета.

В конце июня газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан», вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, включая США. К такому выводу в Вашингтоне пришли еще несколько месяцев назад, уточняет издание. В 2019 году в Афганистане были убиты 20 американцев, однако в причастности к каким из них подозревают Россию, неясно. Информация о возможном вознаграждении, предлагаемом Россией, была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков, пишет NYT. В российском МИДе назвали статью «вбросом». Президент США Дональд Трамп назвал информацию NYT не заслуживающей доверия.

Соединенным Штатам нужно отказаться от половинчатого подхода к России и принять жесткие меры для ее сдерживания, убежден Бжезинский. Во-первых, по его словам, НАТО должно нарастить готовность к участию в конфликтах высокой степени интенсивности, учитывая концентрацию военной силы России на восточных рубежах альянса. Союзникам Вашингтона в Европе стоит продолжать укреплять свои военные силы, а США — передислоцировать больше войск в восточноевропейские страны на постоянной основе. Во-вторых, США должны активнее способствовать вступлению Грузии и Украины в НАТО, посоветовал Бжезинский. В-третьих, американское руководство должно жестче пресекать попытки России распространить недостоверную информацию. В-четвертых, Вашингтону стоит ужесточить санкции против России — причем как ограничения против конкретных лиц, так и против секторов экономики.

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Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. В отсутствие давления российский лидер будет только принимать все более рискованные действия, уверен бывший чиновник. В России неоднократно заявляли, что не станут менять свою политику под давлением США и готовы применить ответные меры против Вашингтона.

В ходе слушаний критике Россию подверг и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. По его словам, США стоит серьезно отнестись к сообщениям в СМИ о том, что Россия предлагала награду за убийство американских солдат. По мнению Маккола, это соответствовало бы репутации и характеру действий российского руководства, которое стремится дестабилизировать страны Запада. «То, что Москва снабжает «Талибан» оружием и помогает им другими способами — не новость [...]. То, что Россия выплачивает награду за убийство американских военнослужащих, стало бы недопустимой эскалацией», — сказал конгрессмен. Если сообщения о выплатах Россией наград подтвердятся, американская администрация должна принять быстрые и жесткие меры против Москвы, резюмировал Маккол.

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Если сообщения о подкупе Россией боевиков «Талибана» будут подтверждены, то США стоит принять несколько шагов, заявил в ходе слушаний экс-командующий американскими войсками в Афганистане генерал-лейтенант Джон Николсон. Прежде всего, по его словам, факт подкупа должен быть признан на уровне высшего руководства США. Кроме того, Вашингтону стоит замедлить вывод американских войск из Афганистана, пока «Талибан» не прекратит враждебные действия и не начнет строго придерживаться правилам мирного договора, добавил Николсон.

С 2018 года между США и «Талибаном» шли переговоры о деэскалации насилия в Афганистане, которые завершились подписанием соглашения в минувшем феврале. Согласно ему, США и НАТО выводят все свои войска, Вашингтон отказывается от вмешательства во внутреннюю политику Афганистана. В свою очередь, «Талибан» обязуется не использовать территорию Афганистана для нападений.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Путин, санкции, Збигнев Бжезинский, Россия - США
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