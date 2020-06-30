Генсек НАТО предложил не бояться вести диалог с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Странам НАТО стоит вести диалог с Россией, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA). Видео с мероприятия с выступлениями спикеров альянса опубликовано на канале НАТО в YouTube.

«Мое главное послание НАТО: мы не должны бояться говорить с Россией. Россия — наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны... Подход коммуникации НАТО с Россией должен быть двухканальным — оборона и диалог. Мы должны быть решительными и предсказуемыми одновременно, мы можем выйти на диалог с Россией, потому что мы должны стремиться к лучшим отношениям», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг выступал на конференции GIGA с докладом на тему «Геополитические последствия COVID-19».

17 июня на пресс-конференции Столтенберг заявил, что министры обороны стран альянса решили принять «сбалансированный пакет мер» в ответ на наращивание Россией своего арсенала. Он включает модернизацию межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и создание новых ракет воздушного базирования.