Рябков рассказал об ответных мерах России на санкции США

Россия пойдет на «зеркальный ответ» США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Однако главной мерой противодействия ограничениям Москва считает перевод на расчеты в нацвалюте

Сергей Рябков (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Новые санкции США против России не останутся без ответа, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости», — рассказал замглавы МИДа.

По его словам, двухступенчатые санкции, о которых Вашингтон объявил из-за «дела Скрипалей», введены не для того, чтобы достичь каких-то реальных целей, а чтобы продемонстрировать политическую силу США. «Цель — показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно», — подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, неверно ждать, что при наращивании санкционного давления Москва пойдет на уступки или «капитулирует». «Это совершенно невозможно», — подчеркнул Рябков.

Вместо этого Москва намерена «форсировать» перевод расчетов с зарубежными компаниями с доллара на расчеты в национальных валютах, сообщил заместитель министра, отметив, что это уже происходит. «Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем», — отметил Рябков.

С 22 августа вступил запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли. Поводом для введения ограничений на поставку этих товаров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, Россия неоднократно отвергала обвинения.

В Госдепе подчеркнули, что, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, тогда ее ожидает второй раунд санкций. Москва объявила, что введет зеркальные ограничения.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что санкционная политика США подрывает доверие к доллару как к резервной валюте, однако подчеркивал, что Россия полностью отказываться от него не намерена. Тем не менее​ он указал на необходимость создания новых резервных валют для России.

​О том, что предприятия военно-промышленного комплекса России постепенно отказываются от расчетов в долларах с зарубежными клиентами, рассказывал министр промышленности Денис Мантуров.