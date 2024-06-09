Салливан: ВСУ уже воспользовались смягчением запрета на применение оружия из США

В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

Украина уже воспользовалась снятием ограничений на применение американского оружия, заявили в Белом доме. ВСУ запустили ракеты HIMARS по Белгородской области, писал Forbes. Минобороны отчитывалось о перехвате 14 таких снарядов

Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже воспользовались смягчением ограничений на применение американского оружия, заявил в интервью телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

После начала военной операции на Украине страны Запада начали поставки вооружений Киеву, запретив использовать их для ударов по территории России. В конце мая 2024 года США смягчили данные ограничения, разрешив ВСУ «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, граничащей с Белгородской. Как отмечали в Госдепе, политика Вашингтона в отношении запрета Киеву применять дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась.

В недавнем решении властей США «был здравый смысл», заявил Салливан. «Просто не имело смысла не позволять вести огонь через эту границу, поражать российское оружие и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Поэтому президент разрешил это. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал он.

Советник президента США отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину «в удержании рубежей и оказании отпора» российской армии.

Как писал Forbes, в ночь после снятия ряда ограничений США ВСУ запустили ракеты HIMARS по объектам в Белгородской области. На следующий день Минобороны России отчиталось об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS и перехвате 14 снарядов, запущенных из этой системы. Однако в ведомстве не уточнили регион поражения.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву. Президент Владимир Путин предупреждал об асимметричном ответе в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В частности, по его словам, Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада. В Кремле связывали смягчение ограничений на использование американского оружия вовлеченностью США в конфликт на Украине.