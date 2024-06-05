После согласования конгрессом США крупного пакета помощи Украине, и оружия, которое начало прибывать в страну, позиции ВСУ на ключевых направлениях улучшились, заявил Салливан. Москва осуждает любую помощь Украине в конфликте

Джейк Салливан (Фото: Al Drago / EPA / ТАСС)

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось укрепить позиции в ряде ключевых районов после возобновления поставок американского оружия, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что ВСУ «оказались в глубокой яме» из-за того, что конгресс США в течение продолжительного времени не одобрял выделение дополнительной военной помощи Киеву. «И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», — заявил Салливан. По его словам, это прежде всего касается обстановки к северу от Харькова.

Он также анонсировал новый пакет военной помощи Украине, о котором США объявят в ближайшие недели. «Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине», — сказал Салливан.

С начала года российские войска ведут наступление на позиции ВСУ практически по всей линии фронта: Минобороны объявляло о занятии десятков городов и сел на запорожском, авдеевском, артемовском и харьковском направлениях. Наступление на востоке Харьковской области ВС России начали в середине мая. Президент Владимир Путин объяснял боевые действия необходимостью создания санитарной зоны в ответ на обстрелы территории России, включая Белгород. Глава государства при этом заявил об отсутствии планов взятия Харькова.

Москва также осуждает любую помощь Украине со стороны западных стран — как финансовую, так и военную. В Кремле настаивают, что Россия в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.