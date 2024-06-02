Forbes назвал первое оружие, которым Украина ударила с разрешения США
Первое американское оружие, которым украинская армия ударила вечером 31 мая по российской территории в районе границы с Харьковской областью после получения разрешения США, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Forbes.
Ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области.
«Это долгожданный шаг, который позволит нам теперь лучше защищать Украину и украинцев», — написал тогда же украинский президент Владимир Зеленский в X.
В ночь на 31 мая в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность, местные власти призвали отойти от окон и спрятаться в укрытиях. Прозвучало около 20 взрывов, сообщали корреспонденты госагентств. Правительство региона отчиталось об уничтожении воздушных целей и отсутствии пострадавших и повреждений.
Минобороны на следующий день доложило об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS и перехвате 14 снарядов, запущенных из этой системы. Ведомство не уточнило, в каком регионе осуществились перехват и уничтожение целей.
Еще до получения Киевом разрешения от США российские власти усматривали опасные последствия в перспективе активных украинских ударов по России западным оружием. Президент Владимир Путин говорил об отслеживании происходящего «самым внимательным образом».
Его представитель Дмитрий Песков при этом затруднился прояснить, какой ответ даст Россия: «Это знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся». Он говорил, что Украина еще до разрешения наносила удары полученным с Запада оружием по российской территории.
Украинская армия не имела ограничений на применение HIMARS и всех остальных зарубежных видов оружия в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поскольку Вашингтон и большинство стран мира продолжают считать эти территории частью Украины. Власти этих территорий не раз сообщали об использовании ВСУ, в частности, систем HIMARS.
Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных осенью 2022 года.
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