Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на покровском направлении
На покровском направлении вновь сложилась напряженная ситуация, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
В частности, по данным ведомства, бои велись в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Евгеновка и Яснобродовка в ДНР. «Ситуация напряженная, ВСУ принимают меры по стабилизации ситуации», — говорится в сообщении Генштаба.
Всего за минувшие сутки произошло 96 боестолкновений, добавили в ведомстве.
признал успехи российской армии к северу от Донецка. Речь шла о территориях, расположенных восточнее села Евгеновка. Позднее в ведомстве отмечали наиболее сложную ситуацию для ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР.
Красноармейск является крупным транспортным узлом на западе Донбасса, там соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. В 2016 году был переименован в Покровск.
Минобороны России в июне отчитывалось об установлении контроля над населенными пунктами Уманское и Парасковиевка в ДНР, а также взятии опорного пункта ВСУ под Часовым Яром.
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