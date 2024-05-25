Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении к северу от Донецка

Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка

Киев сообщил о попытках восстановить утраченные позиции к северу-западу от Донецка близ села Евгеновка. Это направление стало одним из самых тяжелых для ВСУ, говорил Сырский

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские войска добились успеха восточнее села Евгеновка на покровском направлении, сообщил Генштаб Украины в телеграм-канале.

«Всего произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — сказано в сообщении.

Евгеновка расположена северо-западнее Донецка, между ними около 30 км по прямой. Согласно переписи 2001 года, в селе жили 106 человек.

Двумя днями ранее, 23 мая, главком ВСУ Александр Сырский назвал покровское направление среди самых тяжелых мест для украинской армии.

Минобороны России не раз в мае сообщало об улучшении тактического положения в районе села Евгеновка, например 16 и 19 мая.