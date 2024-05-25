Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка
Российские войска добились успеха восточнее села Евгеновка на покровском направлении, сообщил Генштаб Украины в телеграм-канале.
«Всего произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — сказано в сообщении.
Евгеновка расположена северо-западнее Донецка, между ними около 30 км по прямой. Согласно переписи 2001 года, в селе жили 106 человек.
Двумя днями ранее, 23 мая, главком ВСУ Александр Сырский назвал покровское направление среди самых тяжелых мест для украинской армии.
Минобороны России не раз в мае сообщало об улучшении тактического положения в районе села Евгеновка, например 16 и 19 мая.
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