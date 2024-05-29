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Военная операция на Украине ,  
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В Генштабе ВСУ назвали самый напряженный участок фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на красноармейском направлении в ДНР самая напряженная
Сюжет
Военная операция на Украине
Красноармейск является крупным транспортным узлом на западе Донбасса, власти Украины в 2016 году переименовали город в Покровск
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Наиболее напряженной для украинских военных остается ситуация в ДНР в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск), сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в телеграм-канале.

Красноармейск — крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. Власти Украины в 2016 году переименовали город Красноармейск в Покровск.

«Как и за прошедшие сутки, самой напряженной ситуация остается на покровском направлении», — сообщили в Генштабе. Украинское командование отметило, что с наибольшей интенсивностью бои проходят рядом с селом Новоселовка Первая.

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Фото:John Moore / Getty Images

Как написала 25 мая газета The New York Post со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ, действующих в районе ДНР, российские войска продолжают наступление на Часов Яр, занимающий господствующее положение на высотах и находящийся примерно в 10 км к западу от Артемовска. Обороняющие город бойцы украинской армии сталкиваются с нехваткой личного состава и боеприпасов, отметило издание.

NYT называет Часов Яр «воротами в последнюю часть Донецкой области, которая все еще находится в руках Украины». Газета отмечает, что если российская армия возьмет город, то под угрозой захвата окажутся сразу несколько крупных городов — Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. В Красноармейске есть железнодорожные пути, соединяющиеся с Константиновкой.

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