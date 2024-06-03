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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии крупного опорного пункта ВСУ под Часов Яром

Минобороны: десантники ВС России заняли крупный опорный пункт ВСУ под Часов Яром
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Военная операция на Украине

Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в районе города Часов Яр, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха подразделение гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вскрыло систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника, рассказали в министерстве.

После этого артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии противника и уничтожила вскрытые пункты управления. Затем десантники пошли на штурм и овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одном из зданий. При этом многие военнослужащие ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы, уточнили в Минобороны.

Командир штурмового отделения с позывным DVD рассказал, как ранил командира эвакуационной группы ВСУ, у которого при себе оказался мобильный телефон с приложением «Крапива», в котором указаны ключевые точки — резервы, артиллерия, танки, пехота. «Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям», — добавил он.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

Киев еще в начале апреля заявлял о «самой сложной ситуации» в Часовом Яре с начала конфликта, а в начале мая заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что падение города — вопрос времени.

Опрошенные украинские военные в разговоре с The New York Times (NYT) отмечали, что захват Часова Яра позволит ВС России овладеть «командными высотами», что позволит им развить наступление на основную группу городов в ДНР, которые все еще контролирует Киев. В их число входит Краматорск, где расположен штаб украинского восточного командования.

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Теги
Минобороны Часов Яр десантники штурм Военная операция на Украине ВСУ
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