Минобороны сообщило о взятии крупного опорного пункта ВСУ под Часов Яром
Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в районе города Часов Яр, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны России.
В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха подразделение гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вскрыло систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника, рассказали в министерстве.
После этого артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии противника и уничтожила вскрытые пункты управления. Затем десантники пошли на штурм и овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одном из зданий. При этом многие военнослужащие ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы, уточнили в Минобороны.
Командир штурмового отделения с позывным DVD рассказал, как ранил командира эвакуационной группы ВСУ, у которого при себе оказался мобильный телефон с приложением «Крапива», в котором указаны ключевые точки — резервы, артиллерия, танки, пехота. «Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям», — добавил он.
Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.
Киев еще в начале апреля заявлял о «самой сложной ситуации» в Часовом Яре с начала конфликта, а в начале мая заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что падение города — вопрос времени.
Опрошенные украинские военные в разговоре с The New York Times (NYT) отмечали, что захват Часова Яра позволит ВС России овладеть «командными высотами», что позволит им развить наступление на основную группу городов в ДНР, которые все еще контролирует Киев. В их число входит Краматорск, где расположен штаб украинского восточного командования.
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