Минобороны сообщило о взятии под контроль Парасковиевки в ДНР

Парасковиевка находится неподалеку от села Новомихайловка на угледарском направлении. По данным Минобороны, на нем Украина потеряла до 2835 военнослужащих

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке за неделю.

Он находится рядом с селом Новомихайловка и к северу от города Угледар.

«В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка», — отметили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии. Из них 13 — западного производства, включая зенитную самоходную установку Gepard. «Уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ», — добавили в ведомстве.

Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, российский беспилотник «Ланцет» сбил штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, уточнили в Минобороны.

В Минобороны напомнили, что российская армия взяла под контроль село Уманское в ДНР. Оно расположено в 11 км от Авдеевки и 15 км от окраин Донецка.