 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о взятии под контроль Парасковиевки в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Парасковиевка находится неподалеку от села Новомихайловка на угледарском направлении. По данным Минобороны, на нем Украина потеряла до 2835 военнослужащих
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке за неделю.

Он находится рядом с селом Новомихайловка и к северу от города Угледар.

«В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка», — отметили в оборонном ведомстве.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии. Из них 13 — западного производства, включая зенитную самоходную установку Gepard. «Уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ», — добавили в ведомстве.

Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, российский беспилотник «Ланцет» сбил штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, уточнили в Минобороны.

В Минобороны напомнили, что российская армия взяла под контроль село Уманское в ДНР. Оно расположено в 11 км от Авдеевки и 15 км от окраин Донецка.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Мир Ландау
Минобороны Военная операция на Украине ДНР
Материалы по теме
Российская армия взяла под контроль Бердычи в Донбассе
Общество
Российская армия взяла Уманское в ДНР
Политика
Минобороны отчиталось о 28 сбитых дронах над четырьмя регионами и морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Путин призвал не допускать, чтобы изобретения «валялись на полке» Политика, 16:17
Новак назвал сырым проект параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода Экономика, 16:16
Развивает все тело: чем полезен пилатес Pro, 16:16
В десяти регионах ввели режим ЧС федерального значения из-за заморозков Общество, 16:04
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 16:01
Заммэра Ефимов рассказал о доходах от строительства объектов транспорта Город, 16:00
Путин заявил о необходимости снижения доли импорта до 17% ВВП Экономика, 15:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин предложил софинансировать долгосрочные сбережения россиян 10 лет Инвестиции, 15:56
Месси назвал «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире Спорт, 15:54
Путин поставил задачу установить в России 100 тыс. роботов Экономика, 15:52
Летние каникулы с ребенком: 10 идей досуга Pro, 15:50
Путин призвал Грефа и Костина не «высасывать» деньги из других банков Финансы, 15:49
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиян Инвестиции, 15:48
Евтушенков назвал новых претендентов на IPO среди компаний АФК «Система» Бизнес, 15:45