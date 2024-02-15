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Военная операция на Украине ,  
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Еврокомиссия подняла оценку восстановления Украины на $75 млрд

Еврокомиссия: на восстановление Украины после военных действий нужно $486 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
В прошлом году Киев, ООН и Всемирный банк оценивали стоимость восстановления Украины в $411 млрд, теперь эта сумма выросла до $486 млрд. Сильнее всего пострадавшими считаются жилой сектор, транспорт, торговля и промышленность
Киев
Киев (Фото: Thomas Peter / Reuters)

На восстановление Украины после почти двух лет полномасштабных военных действий понадобится $486 млрд (€452,8 млрд), сообщает Еврокомиссия. Это совместная оценка украинского правительства, Всемирного банка и ООН, которая охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023-го; годом ранее она составляла $411 млрд (€383 млрд).

Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняет ЕК. 17% нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15% — транспорта, 14% — торговли и промышленности, 12% — сельского хозяйства, 10% — энергетики. По данным украинских властей, в 2024 году стране понадобится около $15 млрд для неотложных мер, около $5,5 млрд из них удалось получить от международных партнеров страны, а также за счет ее собственного бюджета.

По всей стране разрушено или повреждено 10% жилого фонда, а разрушение Каховской ГЭС привело к негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства (кабмин Украины и ООН в октябре 2023 года оценили ущерб от разрушения плотины в $14 млрд).

ЕС приблизился к использованию замороженных российских активов
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

«Мы видим, что потребности в реконструкции за последний год продолжают расти», — заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. По его мнению, главным источником для восстановления страны «должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе».

Евросоюз, страны G7 и Австралия заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд, более двух третей этих средств заблокировано в ЕС, преимущественно в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд). 12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому доходы от российских блокированных активов в депозитариях должны фиксироваться и храниться отдельно, распоряжаться чистой прибылью от них ЕС запретит. Это решение в Брюсселе назвали шагом к возможному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

МИД России предупреждал, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные решения будут иметь «очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Еврокомиссия Украина ущерб восстановление Военная операция на Украине
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