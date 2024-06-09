В Чехии исключили отправку своих инструкторов на Украину

На Украину могут отправить французских инструкторов. В Чехии такую возможность исключили, так как, в отличие от Франции, расстояние до Украины невелико и логистических проблем в отправке солдат-украинцев на подготовку в Чехии нет

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Чехия не будет направлять на Украину своих инструкторов, как это возможно планирует делать Франция, поскольку страны расположены рядом и логистических проблем при отправке в Чехию украинских солдат для обучения нет, объяснила чешский министр обороны Яна Чернохова.

«От словацко-украинской границы до нашего [военного полигона] Либава несколько сотен километров. Поэтому за Чехию могу сказать, что ничего подобного мы на данный момент не планируем», — сказала она (цитата по Echo24.cz). Чернохова отметила, что понимает целесообразность французской инициативы.

По словам министра, в прошлом году на чешской территории прошли обучение 4 тыс. украинцев, в этом году Прага собирается обучить столько же. Удастся ли это, зависит от набора на Украине, указала Чернохова.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправка войск на Украину «упоминалась среди вариантов» действий Запада в контексте конфликта, но по этому поводу не было «консенсуса». После слов Макрона многие западные политики поспешили опровергнуть подобные намерения, среди них был, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в некоторых странах не отвергали идею Макрона: так, в мае в Эстонии сообщили, что рассматривают возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, без прямого участия в боевых действиях.

Идея Макрона об отправке войск трансформировалась в потенциальную инициативу направить на Украину французских военных инструкторов. Reuters сообщал в конце мая, что в скором времени президент Франции может объявить о таком плане. Однако премьер-министр страны Габриэль Атталь в начале июня отверг подобные планы, хотя и заявил, что это не является табу.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце прошлого месяца заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов на Украину и что необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны.

В первую неделю июня глава МИД России Сергей Лавров сказал, что есть основания полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине. По его словам, эти военные безотносительно их статуса представляют законную цель для российской армии.