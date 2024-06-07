Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ

Байден обеспокоен последствиями отправки войск из любой страны НАТО «в зону, где они могут оказаться на линии огня», и не поддерживает эту идею. Путин говорил, что западные инструкторы есть на территории Украины и «несут потери»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден не поддержал идею французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке на Украину западных инструкторов для обучения украинских военных, сообщает Politico.

Эту тему Макрон поднял во время недавнего телефонного разговора с Байденом. По словам двух источников газеты, американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО «в зону, где они могут оказаться на линии огня», что приведет к эскалации. Разговор завершился без принятия каких-либо решений.

Впервые Макрон затронул вопрос возможности отправки на Украину западных войск в феврале. Как писал Bloomberg, он вел переговоры о создании коалиции по подготовке украинских войск.

Накануне на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии Макрон объявил, что Франция предлагает «подготовить 4500 украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю» (цитата по T1). Он уточнил, что речь не идет о том, чтобы французы «поехали в зону боевых действий», и добавил, что решение не должно быть воспринято как «агрессия по отношению к России». Главком ВСУ Александр Сырский в конце мая подписал документы, позволяющие французским инструкторам «посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом».

Власти США не раз исключали возможность отправки своих войск на Украину — как инструкторов, так и боевых подразделений. «На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — говорил госсекретарь Энтони Блинкен. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также неоднократно заявлял об отсутствии у альянса планов развертывания войск в этой стране.

Тем не менее российский президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств 5 июня заявил, что западные военные инструкторы и советники присутствуют на территории Украины и, «к сожалению для них, несут потери». В Кремле предупредили, что иностранные военные, которые тренируют ВСУ на территории страны, не защищены от ударов по ним, у них «нет никаких иммунитетов».