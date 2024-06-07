 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ

Politico: Байден не поддержал идею Макрона о западных инструкторах на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Байден обеспокоен последствиями отправки войск из любой страны НАТО «в зону, где они могут оказаться на линии огня», и не поддерживает эту идею. Путин говорил, что западные инструкторы есть на территории Украины и «несут потери»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден не поддержал идею французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке на Украину западных инструкторов для обучения украинских военных, сообщает Politico.

Эту тему Макрон поднял во время недавнего телефонного разговора с Байденом. По словам двух источников газеты, американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО «в зону, где они могут оказаться на линии огня», что приведет к эскалации. Разговор завершился без принятия каких-либо решений.

Впервые Макрон затронул вопрос возможности отправки на Украину западных войск в феврале. Как писал Bloomberg, он вел переговоры о создании коалиции по подготовке украинских войск.

Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины»
Политика
Эмманюэль Макрон

Накануне на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии Макрон объявил, что Франция предлагает «подготовить 4500 украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю» (цитата по T1). Он уточнил, что речь не идет о том, чтобы французы «поехали в зону боевых действий», и добавил, что решение не должно быть воспринято как «агрессия по отношению к России». Главком ВСУ Александр Сырский в конце мая подписал документы, позволяющие французским инструкторам «посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом».

Власти США не раз исключали возможность отправки своих войск на Украину — как инструкторов, так и боевых подразделений. «На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — говорил госсекретарь Энтони Блинкен. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также неоднократно заявлял об отсутствии у альянса планов развертывания войск в этой стране.

Тем не менее российский президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств 5 июня заявил, что западные военные инструкторы и советники присутствуют на территории Украины и, «к сожалению для них, несут потери». В Кремле предупредили, что иностранные военные, которые тренируют ВСУ на территории страны, не защищены от ударов по ним, у них «нет никаких иммунитетов».

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эмманюэль Макрон Джо Байден Франция США военные инструкторы
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Кремль заявил, что французские военные на Украине не получат иммунитет
Политика
Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину
Политика
МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
СК предъявил обвинение задержанному в Москве французу Политика, 10:08
Как японский бизнес страдает от конфликта США и Китая — The Economist Pro, 10:07
Приток средств в биткоин-фонды продлился до рекордных 18 дней подряд Крипто, 10:07
Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на ПМЭФ Политика, 10:05
Греф предупредил о рисках отмены льготы на долгосрочное владение акциями Инвестиции, 09:59
Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ Политика, 09:51
Мордашов предложил зафиксировать налоги и сборы на год Финансы, 09:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тушить пожар в Киевской области отправили робота и пожарный поезд Общество, 09:38
Лег спать с одной зарплатой, проснулся с двумя: как сейчас платят в IT Pro, 09:30
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 09:30
Для научного руководителя ЧВК «Енот» снова запросили 14 лет колонии Политика, 09:29
Байден назвал удары по России угрозой втягивания Запада в конфликт Политика, 09:18
Костин назвал «рассосавшейся» проблему с зависшими в Индии рупиями Финансы, 09:13
На крыше жилого дома в Магадане произошел взрыв после пожара Общество, 09:09