Защитникам приграничных территорий предложили давать статус ветерана

Статус ветерана боевых действий сейчас полагается участникам боевых действий, в том числе всем участникам спецоперации на Украине. Минобороны предложило давать статус ветерана защитникам территорий, прилегающих к зоне спецоперации

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Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют территории, граничащие с зоной проведения спецоперации. Об этом говорится в проекте документа «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», опубликованном на портале нормативных проектов.

В закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предлагается внести изменения, согласно которым статус ветерана будет присваиваться лицам, участвующим в отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Статус ветерана боевых действий сейчас полагается всем участникам спецоперации на Украине, выполняющим задачи на территории Украины и новых российских регионов. Ветераны могут рассчитывать на определенные льготы со стороны государства: им положена ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. руб.;

компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;

право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;

право не платить земельный налог с шести соток;

могут рассчитывать на оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий;

ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, также у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя;

пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Бои с диверсантами в прифронтовых территориях России участились с начала этого года. О проникновении украинских ДРГ сообщали брянские и белгородские власти. Так, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бои с диверсантами ведутся в Новой Таволжанке.

Президент Владимир Путин присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий в марте 2022 года. Госдума одобрила этот закон сразу в трех чтениях. Документ внесли в парламент сенаторы и депутаты от «Единой России», в поддержку инициативы высказались 422 депутата.

Позже Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года, а также для добровольцев. Действие последнего распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября. В случае ранения или увечья доброволец получит статус инвалида боевых действий.

В начале апреля по поручению президента был создан фонд «Защитники Отечества», который должен заниматься помощью ветеранам боевых действий в зоне спецоперации, жителям ДНР и ЛНР, а также членам их семей. В частности, организация должна помочь военнослужащим с социальной адаптацией и трудоустройством после боевых действий, оказать им бесплатную юридическую помощь для оформления соцподдержки и содействовать в ее получении, помогать с обеспечением пострадавших лекарственными препаратами, медицинскими услугами, с получением статуса ветерана боевых действий.