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Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Госдума приняла закон, который дает добровольцам статус ветеранов боевых действий
Сейчас статус ветерана боевых действий могут получить только служащие силовых структур
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госдума во втором и в третьем, окончательном, чтении приняла закон, наделяющий добровольцев статусом ветеранов боевых действий.

Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

В случае ранения или увечья доброволец получит статус инвалида боевых действий.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, также им будет гарантирован размер равного денежного довольствия. Среди льгот — право на бесплатный проезд по железной дороге и междугородными автобусами, бесплатные авиаперелеты. Исчисление стажа для назначения страховой пенсии на период участия в специальной военной операции будет засчитываться добровольцам в двойном размере.

Статус ветерана уже получили пограничники, участники спецоперации из числа гражданского персонала Вооруженных сил (специалисты ремонтных бригад, врачи и т.д.). В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана участникам спецоперации на Украине, однако он касался только действующих военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур и не распространялся на добровольцев.

Теги
добровольцы Госдума льготы ветераны
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