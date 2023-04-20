Госдума одобрила статус ветерана для воевавших в Донбассе с 2014 года

Госдума приняла закон о статусе ветерана для участников конфликта в Донбассе с 2014 года

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года. Речь идет о тех, кто воевал в составе вооруженных сил республик, народных милиций и других воинских формирований. Получившим ранения и увечья также дадут статус инвалида.

Кроме того, статус ветеранов получат контрактники, которые содействовали выполнению задач Вооруженных сил России во время военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года в ДНР и ЛНР, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября.

Документ вступит в силу с момента официальной публикации.

26 марта 2022 года президент Владимир Путин присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий. Госдума одобрила этот закон сразу в трех чтениях. Документ внесли в парламент сенаторы и депутаты от «Единой России», в поддержку инициативы высказались 422 депутата.

10 ноября Госдума приняла закон о статусе ветеранов боевых действий для добровольцев. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября. В случае ранения или увечья доброволец получит статус инвалида боевых действий.