В Минобороны Украины оценили усиление берегов «Нептунами» с «Гарпунами»
Американские противокорабельные ракеты Harpoon поступили на вооружение ВСУ и находятся на береговой линии, где развернуты и украинские комплексы «Нептун», сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon», — написал он.
В конце мая глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания поставит Украине Harpoon и пусковые установки для них. «Я крайне признателен Дании, которая сегодня объявила о поставках пусковых установок для ракет Harpoon и ракет к ним для того, чтобы помочь Украине защитить ее побережье», — сказал Остин.
Противокорабельная ракета Harpoon разработана компанией McDonnell Douglas и производится в США корпорацией Boeing. Она была принята на вооружение в США в 1977 году. Ее применяют более чем в 30 странах мира. Максимальная дальность стрельбы зависит от модификации и составляет от 90 до 220 км, в некоторых модификациях — до 280 км.
Помимо кораблей ракеты могут поражать наземную оборонную инфраструктуру и цели, а также воздушные цели в пределах видимости.
О планах передать Украине противокорабельные ракеты также сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня отметил, что Киев работает над получением противокорабельных систем.
Украина не раз обращалась к США с просьбой передать реактивные системы залпового огня. The New York Times сообщила, что Вашингтон намерен выполнить эту просьбу. По словам президента США Джо Байдена, ракетные системы не смогут достичь территории России. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Киев заверил Вашингтон в отсутствии планов использовать РСЗО для ударов по российской территории.
Кремль неоднократно указывал, что поставка вооружений Украине угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности. 2 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины оружием доставит ей «больше страданий». Он добавил, что это не меняет параметров спецоперации и ее цели «в любом случае будут достигнуты».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целями «денацификацию» и демилитаризацию станы.