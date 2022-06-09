В Минобороны Украины оценили усиление берегов «Нептунами» с «Гарпунами»

Американские противокорабельные ракеты Harpoon вместе с украинскими ракетами «Нептун» размещены на береговой линии, сообщил глава Минобороны Украины Резников

Американские противокорабельные ракеты Harpoon поступили на вооружение ВСУ и находятся на береговой линии, где развернуты и украинские комплексы «Нептун», сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon», — написал он.

В конце мая глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания поставит Украине Harpoon и пусковые установки для них. «Я крайне признателен Дании, которая сегодня объявила о поставках пусковых установок для ракет Harpoon и ракет к ним для того, чтобы помочь Украине защитить ее побережье», — сказал Остин.

Противокорабельная ракета Harpoon разработана компанией McDonnell Douglas и производится в США корпорацией Boeing. Она была принята на вооружение в США в 1977 году. Ее применяют более чем в 30 странах мира. Максимальная дальность стрельбы зависит от модификации и составляет от 90 до 220 км, в некоторых модификациях — до 280 км.

Помимо кораблей ракеты могут поражать наземную оборонную инфраструктуру и цели, а также воздушные цели в пределах видимости.