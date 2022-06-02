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Швеция направит Украине противокорабельные ракеты

Общая стоимость вооружений от Швеции оценивается в €95 млн. Ранее королевство передавало Украине противотанковое вооружение и дроны
Украинские военнослужащие изучают шведскую переносную систему вооружения
Украинские военнослужащие изучают шведскую переносную систему вооружения (Фото: Андрей Мариенко / AP)

Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, в том числе боеприпасы к ним, сообщила в Twitter министр иностранных дел страны Анн Линде.

«Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма — более €95 млн», — заявила она.

В марте Линде анонсировала отправку Украине защитного снаряжения, дронов и биноклей. Позднее она сообщила, что шведская сторона передаст Киеву 5 тыс. единиц противотанкового вооружения и оборудование для разминирования. Пакет оценивался в 205 млн шведских крон.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Украина неоднократно обращалась к США с просьбой передать реактивные системы залпового огня, на прошлой неделе The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты намерены выполнить эту просьбу. По словам президента США Джо Байдена, ракетные системы, которые отправит Вашингтон, не смогут достичь территории России. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Украина заверила США в отсутствии планов использовать РСЗО для ударов по российской территории. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что Украине передадут M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Кремль неоднократно указывал, что поставка вооружений Украине угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности. 2 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины оружием доставит ей «больше страданий».
 

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оружие Швеция вооружение Украина противотанковые ракеты
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