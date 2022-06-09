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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о безальтернативности позиции по вывозу зерна с Украины

Украинская сторона должна разминировать прибрежную полосу Черного моря, чтобы суда с продовольствием могли покинуть порты. Позиция Москвы по этому вопросу безальтернативна, Киеву нужно это осознать, заявил Сергей Лавров
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Украинская сторона должна разминировать прибрежную полосу Черного моря, чтобы суда с продовольствием могли покинуть порты. Позиция Москвы по этому вопросу безальтернативна, Киев должен это понять, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает «РИА Новости».

«Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна», — подчеркнул Лавров, добавив, что украинским властям» стоит перестать искать выход в требованиях к Западу «вооружить их до зубов», в том числе поставками противокорабельных систем, которыми, «как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота».

По его словам, Турция пытается убедить Украину прекратить затягивать этот процесс. Лавров отметил, что Киеву нужно не требовать вооружение и «заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами».

Лавров заявил о готовности Турции помочь разминировать украинские порты
Политика
Фото:AP

После начала российской военной операции Киев объявил о закрытии судоходства на северо-западе Черного моря. За время конфликта в украинских портах скопилось несколько миллионов тонн зерна. Киев обвинил Москву в препятствовании выходу судов, в Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Россию разблокировать гавани. ООН предупредила об усугублении продовольственного кризиса: Украина — один из крупнейших поставщиков пшеницы на мировом рынке.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не мешает выходу судов — они не могут выйти из портов, потому что прибрежные воды заминированы Киевом. Проблемы с поставками продовольствия президент Владимир Путин связывал со «сбоями в работе производственных и логистических цепочек», а после введения санкций против России ситуация усугубилась. Он предлагал помощь в этом вопросе при условии, что с России снимут политически мотивированные санкции.

Турецкая сторона заявила о готовности способствовать установлению доверия между сторонами по вопросу вывоза зерна. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил об инициативе ООН создать соответствующую четырехстороннюю контактную группу и отметил, что Анкара дала на это свое согласие, рассказав о начале консультаций на техническом уровне.

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Лавров ответил на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна
Политика
Сергей Лавров

На пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших 8 июня, Лавров и Чавушоглу не заявили о достижении соглашения о создании коридора. Но турецкий министр назвал предложенный ООН план «разумным и выполнимым», отметив необходимость дополнительных консультаций между Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства. Саму встречу Чавушоглу охарактеризовал как «плодотворную». Также он выступил за частичное снятие санкций с России в случае, если она решит поддержать инициативу о создании транспортного коридора, назвав такое условие «вполне законным».

Лавров, в свою очередь, пообещал, что если подходы к портам будут разминированы, а коридоры для вывоза продовольствия — созданы, то Москва не станет использовать эту ситуацию «в интересах проводимой специальной военной операции». «Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», — подчеркнул он.


 

Авторы
Теги
Полина Мартынова
зерно порты Черное море разминирование Военная операция на Украине Сергей Лавров
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