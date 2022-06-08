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Военная операция на Украине ,  
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Лавров призвал Украину разрешить иностранным судам выйти в Черное море

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Для вывоза зерна с Украины необходимо, чтобы она разрешила иностранным и своим судам выйти в Черное море, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Анкаре.

«Нужно, чтобы господин [президент Украины Владимир] Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным да и украинским судам выйти в Черное море», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что со стороны России препятствий нет.

Министр пообещал, что, если подходы к портам будут разминированы, а коридоры для вывоза продовольствия — созданы, то Москва не станет использовать эту ситуацию «в интересах проводимой специальной военной операции». «Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», — подчеркнул Лавров.

Материал дополняется.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Турция зерно Сергей Лавров
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