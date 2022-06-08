Лавров ответил на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна

Сергей Лавров (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Москва занимается на Украине избавлением востока страны от «неонацистского режима», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, призвав украинских журналистов не равнять по себе, обвиняя Россию в краже и продаже зерна, передает ТАСС.

На пресс-конференции в Анкаре, в которой принимали участие Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, один из украинских журналистов решил вне регламента задать вопрос российскому министру.

«Что из украденного на Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?» — спросил журналист, когда министры уже собирались уходить с мероприятия.

«У вас все время голова болит о том, где бы что своровать? И вы думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично, — избавить восток Украины от давления неонацистского режима, вот чем мы занимаемся», — ответил на это глава российского МИДа.

В конце мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что из региона, который находится под контролем российских военных, в Россию начали экспортировать зерно прошлого урожая. Область, по его словам, сейчас готовится к уборке озимых зерновых, она начнется 20 июня. Стремоусов также сообщил, что власти региона обсуждают вопросы поставок семечки для производства масла на местные и российские заводы.

В тот же день, 30 мая, замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около полумиллиона тонн зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В краже зерна российскую сторону обвинял и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. По мнению Киева, российские военные вывозят зерно в основном в Крым. В начале июня Евгений Балицкий — глава военно-гражданской администрации Запорожской области, созданной после входа российских сил, — сообщил, что первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым.

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Кремль обвинения в «краже» зерна комментировал в начале мая, тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не располагает такой информацией. «Похоже на фейк, скорее, фейком и является», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление о том, что в ООН якобы обвинили Россию в «похищении» зерна с Украины. «Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию», — сказал тогда Песков. (цитата по ТАСС).

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признал в начале июня, что у организации пока нет данных о том, что Россия экспортирует именно украинское зерно.

В начале мая в ООН указывали , что в украинских портах скопились миллионы тонн зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий — по данным организации, этому препятствует блокада портов российскими силами. Россия, в свою очередь, указывает, что не препятствует вывозу зерна, и со своей стороны готова обеспечить украинским судам безопасность.

«Для решения этой проблемы нужно единственное — чтобы украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров. Больше ничего не требуется», — сказал Лавров во время визита в Анкару.