Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
В ДНР выбрали нового главу правительства Политика, 20:50
Туктамышева назвала правильным повышение возрастного ценза для фигуристок Спорт, 20:49
В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян Общество, 20:43
Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы Политика, 20:40
Генсек ООН предупредил о дефиците зерна в мире из-за цен на удобрения Политика, 20:33
Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна Политика, 20:26
Дерипаска пропустит экономический форум в Петербурге Политика, 20:25
Цена нефти Brent превысила $124 за баррель впервые с 9 марта Инвестиции, 20:20
Критиковавшая WTA британская теннисистка сдала положительный допинг-тест Спорт, 20:15
В России начали закрываться магазины партнеров Huawei Бизнес, 20:07
Иран заявил о готовности помочь в мирном разрешении ситуации на Украине Политика, 20:07
Апелляция поддержала семью Демьяна Кудрявцева в споре с «Ведомостями» Технологии и медиа, 20:03
АЛРОСА не будет выплачивать итоговые дивиденды за 2021 год Инвестиции, 20:02
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 19:57
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна

Какие варианты обсуждались и какую позицию занимает Киев
Главы МИД России и Турции обсудили в Анкаре варианты вывоза украинского зерна через коридоры в Черном море. Сергей Лавров пообещал, что они не будут использоваться для военных действий, но Киев ждет противокорабельные ракеты
Сергей Лавров (слева) и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров (слева) и Мевлют Чавушоглу (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Какие варианты вывоза зерна обсуждали Россия и Турция

Во вторник, 7 июня, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару, чтобы обсудить со своим турецким визави Мевлютом Чавушоглу вопрос экспорта украинского зерна морским путем. С начала российской военной спецоперации на территории Украины застряло более 20 млн т зерна, предназначавшегося для экспорта. Ранее оно переправлялось в страны назначения сухогрузами через Черное море, но украинские порты в Одесской области были заминированы после начала военных действий. При этом подход к ним контролируется российским флотом.

Украина — пятая по объему экспорта зерна страна в мире. Она поставляет пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло в ряд африканских стран. На страну приходится до 50% закупок продовольственной программы ООН, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам, включая Йемен и Ливию, где уже наблюдается дефицит продовольствия.

Еще в конце мая Чавушоглу в интервью агентству Anadolu заявил о готовности Турции, которая отвечает за проход судов в Черное море и выход из него, способствовать установлению доверия между сторонами по вопросу вывоза зерна и сообщил об инициативе ООН создать соответствующую четырехстороннюю контактную группу. Министр отметил, что Анкара дала на это свое согласие, и сообщил о начале консультаций на техническом уровне. «Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужны уверенность и гарантии», — пояснил Чавушоглу. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентами России и Украины.

Спустя несколько дней Anadolu со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщило о разработке сторонами «дорожной карты» по созданию судоходного коридора в Черном море. Предполагалось, что коридор будет функционировать под эгидой ООН и что зерно по нему будет вывозиться в специальный распределительный центр, который для этих целей построят в Стамбуле. Визировать соглашение должны были представители трех стран и ООН. За несколько дней до визита Лаврова в Анкару в Стамбуле начались российско-турецкие консультации на экспертном уровне, а вечером 7 июня главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону «детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины».

Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым
Политика
Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

Удалось ли сблизить позиции

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи

На пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших 8 июня, Лавров и Чавушоглу не заявили о достижении соглашения о создании коридора. Но турецкий министр назвал предложенный ООН план «разумным и выполнимым», отметив необходимость дополнительных консультаций между Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства. Саму встречу Чавушоглу охарактеризовал как «плодотворную». Также он высказался за частичное снятие санкций с России в случае, если она решит поддержать инициативу о создании транспортного коридора, назвав такое условие «вполне законным».

Лавров, с свою очередь, сказал, что украинское зерно «может свободно транспортироваться в пункты назначения, со стороны России никаких препятствий нет». По его словам, для этого украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо отдать приказ иностранным судам, находящимся в портах, о выходе в Черное море. По словам министра, российский Черноморский военно-морской флот уже более месяца объявлял о гуманитарных коридорах от территориальных вод Украины до пролива Босфор, которыми могли бы воспользоваться все суда для направления в порты постоянной приписки. «До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс. Но если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход — либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, — будем тогда надеяться, что проблема будет решаться», — сказал Лавров. Он добавил, что Россия будет рада сотрудничать, если киевские власти «созрели».

Российский министр подчеркнул, что Москва готова дать Киеву гарантии того, что не воспользуется разминированием портов для реализации военных целей. «Это гарантии президента России, мы готовы оформить их тем или иным способом», — пояснил он.

ФАО предупредила о 218 млн голодающих людей из-за конфликта на Украине
Экономика
Фото:SOPA Images / ZUMA / ТАСС

«Ключевая, скрытая часть проблемы с зерном состоит в том, что целью Украины является использовать проблему зерна для полной разблокировки портов, чтобы ввозить как минимум горюче-смазочные материалы, а как максимум — вооружения с боеприпасами. Россия же будет настаивать на таком режиме вывоза зерна, при котором она сможет досматривать корабли и проверять грузы», — сказал РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Поэтому, пояснил эксперт, и идет обсуждение того, на каком этапе зерновозы будут сопровождать российские корабли, а на каком — турецкие. Кашин уверен, что отказ от досмотра судов повлечет за собой прямые военные риски для России. «Россия специально наносит удары по объектам транспортной инфраструктуры, таким как тяговые подстанции железных дорог и в отдельных случаях — мосты и плюс топливохранилища, чтобы затруднить поставку горюче-смазочных материалов, боеприпасов и вооружения. Если будет простой доступ по морю, то все эти усилия потеряют смысл», — резюмировал он.

Как в Киеве отреагировали на переговоры в Анкаре

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги переговоров в Анкаре, заявил, что в Киеве приветствуют переговоры по вывозу украинского зерна, но любое решение по этому вопросу должно учитывать безопасность страны. Он отметил, что украинские власти взаимодействуют по этому вопросу с ООН.

«Все остальные треки и усилия — пожалуйста, мы их приветствуем, но при одном условии: окончательное решение должно на 100% учитывать интересы безопасности Украины», — сказал министр, пояснив, что для этого необходимо «достаточное количество оружия, способного защитить Одессу и ту часть Черноморского побережья с суши».

Также, по его словам, необходимо создать миссию по патрулированию будущего морского коридора кораблями стран, которым Украина может доверять. Турция относится к их числу, уточнил Кулеба.

«Слова Лаврова пусты. Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и миссия ВМФ для патрулирования экспортных путей в Черном море. Нельзя позволить России использовать зерновые коридоры для нападения на южную Украину», — написал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Ранее Зеленский заявлял о том, что поставка Киеву противокорабельных ракет станет «лучшей гарантией» разблокировки украинских портов. «Оружие, которое мы можем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы», — передал его слова «РБК-Украина». Также украинский президент пообещал, что российские корабли не смогут зайти в разблокированные порты.

Поставить требуемые системы может Дания. 23 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что Копенгаген предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») и пусковую установку к ним. Спустя несколько дней высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что порядка 20 украинских военных уже проходят обучение по их применению — тренинг проходит за пределами Украины, в нем участвуют американские военные.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Турция Военная операция на Украине зерно
Материалы по теме
Лавров ответил на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна
Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции вывоз зерна с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter