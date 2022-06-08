Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна

Главы МИД России и Турции обсудили в Анкаре варианты вывоза украинского зерна через коридоры в Черном море. Сергей Лавров пообещал, что они не будут использоваться для военных действий, но Киев ждет противокорабельные ракеты

Сергей Лавров (слева) и Мевлют Чавушоглу (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Какие варианты вывоза зерна обсуждали Россия и Турция

Во вторник, 7 июня, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару, чтобы обсудить со своим турецким визави Мевлютом Чавушоглу вопрос экспорта украинского зерна морским путем. С начала российской военной спецоперации на территории Украины застряло более 20 млн т зерна, предназначавшегося для экспорта. Ранее оно переправлялось в страны назначения сухогрузами через Черное море, но украинские порты в Одесской области были заминированы после начала военных действий. При этом подход к ним контролируется российским флотом.

Украина — пятая по объему экспорта зерна страна в мире. Она поставляет пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло в ряд африканских стран. На страну приходится до 50% закупок продовольственной программы ООН, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам, включая Йемен и Ливию, где уже наблюдается дефицит продовольствия.

Еще в конце мая Чавушоглу в интервью агентству Anadolu заявил о готовности Турции, которая отвечает за проход судов в Черное море и выход из него, способствовать установлению доверия между сторонами по вопросу вывоза зерна и сообщил об инициативе ООН создать соответствующую четырехстороннюю контактную группу. Министр отметил, что Анкара дала на это свое согласие, и сообщил о начале консультаций на техническом уровне. «Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужны уверенность и гарантии», — пояснил Чавушоглу. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентами России и Украины.

Спустя несколько дней Anadolu со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщило о разработке сторонами «дорожной карты» по созданию судоходного коридора в Черном море. Предполагалось, что коридор будет функционировать под эгидой ООН и что зерно по нему будет вывозиться в специальный распределительный центр, который для этих целей построят в Стамбуле. Визировать соглашение должны были представители трех стран и ООН. За несколько дней до визита Лаврова в Анкару в Стамбуле начались российско-турецкие консультации на экспертном уровне, а вечером 7 июня главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону «детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины».

Удалось ли сблизить позиции

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На пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших 8 июня, Лавров и Чавушоглу не заявили о достижении соглашения о создании коридора. Но турецкий министр назвал предложенный ООН план «разумным и выполнимым», отметив необходимость дополнительных консультаций между Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства. Саму встречу Чавушоглу охарактеризовал как «плодотворную». Также он высказался за частичное снятие санкций с России в случае, если она решит поддержать инициативу о создании транспортного коридора, назвав такое условие «вполне законным».

Лавров, с свою очередь, сказал, что украинское зерно «может свободно транспортироваться в пункты назначения, со стороны России никаких препятствий нет». По его словам, для этого украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо отдать приказ иностранным судам, находящимся в портах, о выходе в Черное море. По словам министра, российский Черноморский военно-морской флот уже более месяца объявлял о гуманитарных коридорах от территориальных вод Украины до пролива Босфор, которыми могли бы воспользоваться все суда для направления в порты постоянной приписки. «До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс. Но если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход — либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, — будем тогда надеяться, что проблема будет решаться», — сказал Лавров. Он добавил, что Россия будет рада сотрудничать, если киевские власти «созрели».

Российский министр подчеркнул, что Москва готова дать Киеву гарантии того, что не воспользуется разминированием портов для реализации военных целей. «Это гарантии президента России, мы готовы оформить их тем или иным способом», — пояснил он.

«Ключевая, скрытая часть проблемы с зерном состоит в том, что целью Украины является использовать проблему зерна для полной разблокировки портов, чтобы ввозить как минимум горюче-смазочные материалы, а как максимум — вооружения с боеприпасами. Россия же будет настаивать на таком режиме вывоза зерна, при котором она сможет досматривать корабли и проверять грузы», — сказал РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Поэтому, пояснил эксперт, и идет обсуждение того, на каком этапе зерновозы будут сопровождать российские корабли, а на каком — турецкие. Кашин уверен, что отказ от досмотра судов повлечет за собой прямые военные риски для России. «Россия специально наносит удары по объектам транспортной инфраструктуры, таким как тяговые подстанции железных дорог и в отдельных случаях — мосты и плюс топливохранилища, чтобы затруднить поставку горюче-смазочных материалов, боеприпасов и вооружения. Если будет простой доступ по морю, то все эти усилия потеряют смысл», — резюмировал он.

Как в Киеве отреагировали на переговоры в Анкаре

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги переговоров в Анкаре, заявил, что в Киеве приветствуют переговоры по вывозу украинского зерна, но любое решение по этому вопросу должно учитывать безопасность страны. Он отметил, что украинские власти взаимодействуют по этому вопросу с ООН.

«Все остальные треки и усилия — пожалуйста, мы их приветствуем, но при одном условии: окончательное решение должно на 100% учитывать интересы безопасности Украины», — сказал министр, пояснив, что для этого необходимо «достаточное количество оружия, способного защитить Одессу и ту часть Черноморского побережья с суши».

Также, по его словам, необходимо создать миссию по патрулированию будущего морского коридора кораблями стран, которым Украина может доверять. Турция относится к их числу, уточнил Кулеба.

«Слова Лаврова пусты. Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и миссия ВМФ для патрулирования экспортных путей в Черном море. Нельзя позволить России использовать зерновые коридоры для нападения на южную Украину», — написал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Ранее Зеленский заявлял о том, что поставка Киеву противокорабельных ракет станет «лучшей гарантией» разблокировки украинских портов. «Оружие, которое мы можем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы», — передал его слова «РБК-Украина». Также украинский президент пообещал, что российские корабли не смогут зайти в разблокированные порты.

Поставить требуемые системы может Дания. 23 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что Копенгаген предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») и пусковую установку к ним. Спустя несколько дней высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что порядка 20 украинских военных уже проходят обучение по их применению — тренинг проходит за пределами Украины, в нем участвуют американские военные.