В ДНР сообщили о «боях за Славянск»

Бои за расположенный примерно в 100 км к северу от Донецка город ведут силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных. В мае Минобороны России сообщало об организации в городе укрепрайона и блокированииместных жителей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских Вооруженных сил ведет бои за город Славянск. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении. Славянск является одним из ключевых городов и транспортных узлов региона.

Также в штабе сообщили, что по состоянию на 9 июня в республике подразделения ДНР, ЛНР и российские военные установили «полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку».

Ранее в мае Минобороны России сообщало, что вооруженные силы Украины оборудовали в Славянске и соседнем Краматорске единый укрепрайон площадью свыше 170 кв. км, а также удерживают в городах 90 тыс. человек и не дают им выехать в Россию или на подконтрольные Украине территории. В этом укрепрайоне созданы запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов, размещены украинские тяжелое вооружение и техника, а в домах оборудовали огневые точки, заявили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве призывали международные организации, в том числе ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный Комитет Красного Креста и другие, обеспечить эвакуацию мирных жителей из Краматорска и Славянска в Донбассе.

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В начале апреля глава Славянской военной администрации Вадим Лях попросил жителей города временно его покинуть. По словам главы администрации, для эвакуации власти запустили бесплатные поезда и автобусы, а уехавшие жители на месте временного пребывания должны получить дополнительные выплаты, в особых случаях — бесплатное жилье, а также найти работу.