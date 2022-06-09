В ДНР сообщили о «боях за Славянск»
Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских Вооруженных сил ведет бои за город Славянск. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«Идут бои за Славянск», — говорится в сообщении. Славянск является одним из ключевых городов и транспортных узлов региона.
Также в штабе сообщили, что по состоянию на 9 июня в республике подразделения ДНР, ЛНР и российские военные установили «полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку».
Ранее в мае Минобороны России сообщало, что вооруженные силы Украины оборудовали в Славянске и соседнем Краматорске единый укрепрайон площадью свыше 170 кв. км, а также удерживают в городах 90 тыс. человек и не дают им выехать в Россию или на подконтрольные Украине территории. В этом укрепрайоне созданы запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов, размещены украинские тяжелое вооружение и техника, а в домах оборудовали огневые точки, заявили в Минобороны.
В российском оборонном ведомстве призывали международные организации, в том числе ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный Комитет Красного Креста и другие, обеспечить эвакуацию мирных жителей из Краматорска и Славянска в Донбассе.
В начале апреля глава Славянской военной администрации Вадим Лях попросил жителей города временно его покинуть. По словам главы администрации, для эвакуации власти запустили бесплатные поезда и автобусы, а уехавшие жители на месте временного пребывания должны получить дополнительные выплаты, в особых случаях — бесплатное жилье, а также найти работу.