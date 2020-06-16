Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины», — говорится в сообщении.

Задержанных украинцев, утверждает Генпрокуратура, доставляли в специально отведенное здание в Славянске, где «пытали, наносили побои и ножевые ранения, применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию».

Стрелков объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание.

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