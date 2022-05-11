Минобороны призвало ООН и Красный Крест обеспечить эвакуацию из Славянска

По утверждению Минобороны, ВСУ оборудовали в Славянске и Краматорске единый укрепрайон площадью свыше 170 кв. км, удерживают в городах 90 тыс. человек и не дают им выехать в Россию или на другие подконтрольные Украине территории

Краматорск (Фото: Андрей Андриенко / AP)

Российское Минобороны призвало международные организации, в том числе ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международный Комитет Красного Креста и другие, обеспечить эвакуацию мирных жителей из Краматорска и Славянска в Донбассе.

Эти города находятся под контролем вооруженных сил Украины. По данным российского Межведомственного координационного штаба, ВСУ оборудовали там единый укрепрайон площадью свыше 170 кв. км и создали запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов, разместили тяжелое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

При этом, заявляет ведомство, «боевики» удерживают местных жителей в подвалах, а на стены зданий они нанесли надписи «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

В штабе утверждают, что «националисты» заблокировали более 90 тыс. человек в жилых кварталах и на территориях более чем десяти предприятий Краматорска и Славянска и не дают им эвакуироваться ни в сторону России, ни на другие территории, подконтрольные Украине.

В начале апреля глава Славянской военной администрации Вадим Лях попросил жителей города временно его покинуть, отметив, что эвакуационные поезда работают бесплатно, а уехавшие жители смогут на месте временного пребывания получить дополнительные выплаты, в особых случаях — бесплатное жилье, а также найти работу.

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В ночь на 9 мая в Минобороны заявили, что подконтрольные Киеву «вооруженные формирования» заминировали железнодорожный мост ветки Славянск — Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец. По данным ведомства, их планируют взорвать, чтобы дискредитировать российских военных во время их наступления.

В середине апреля российское министерство утверждало, что бойцы территориальной обороны в Славянске проводят «карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов».

ООН и Международный Комитет Красного Креста участвуют в эвакуации из Мариуполя, в том числе с территории завода «Азовсталь». Организации отчитывались о сотнях вывезенных из города людей, которых привезли в Запорожье либо в село Безыменное в ДНР.