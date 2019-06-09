Глава молдавской полиции отказался подчиняться новому правительству

Руководитель полиции Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны. Премьер-министр Майя Санду, в свою очередь, призвала «не вестись на шантаж» старой власти

Беседуя с журналистами, руководитель Главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь ответил на вопрос, как он намерен реагировать на призыв назначенного накануне правительства подчинить полицию новому руководителю МВД Андрею Настасэ. Пынзарь на это заявил, что подчиняется действующей Конституции, а потому министром внутренних дел считает Александру Жиздана, чьи полномочия были отменены накануне, сообщает издание Noi.

Настасэ, комментируя заявления Пынзаря, объяснил, что решение главы полиции продолжать поддерживать власть, связанную с олигархом Владимиром Плахотнюком, объясняется тем, что его принудили к этому «в мафиозном стиле». По его словам, уже новое правительство сможет вернуть уважение к полиции.

Прокомментировала ситуацию и новый премьер-министр Майя Санду, сообщает 1News. Она призвала госслужащих «не вестись на шантаж со стороны Демократической партии Молдавии, не выполнять указания Плахотнюка».

«Я обращаюсь к полицейским, карабинерам, отрядам спецназа. Вчера было избрано новое руководство парламента, утверждено и приведено к присяге новое правительство страны, которые должны заняться работой и вывести страну из политического кризиса», — сказала Санду.