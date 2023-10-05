Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Global Look Press)

Рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие отчетов, которые он обязан подавать по статусу иностранного агента, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.

Административное дело рассматривал Куйбышевский районный суд. Федорова признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом сведений, представление которых предусмотрено законодательством России об иностранных агентах.

Максимальное наказание по ней для физических лиц — штраф 50 тыс. руб.

Oxxxymiron не в первый раз штрафуют за нарушение законов об иностранных агентах.

1 августа Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Федорова на 40 тыс. руб. за отсутствие пометки иноагента.

По данным следователей, 31 декабря 2022 года Oxxxymiron опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте» «без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности», говорилось в сообщении.

В январе 2023 года рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России. Прокуратура попросила заблокировать его песню «Ойда» на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится «позитивное отношение к отделению» части страны.

В декабре 2022 года Федорова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России на 45 тыс. руб.