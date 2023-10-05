Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие отчетов, которые он обязан подавать по статусу иностранного агента, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.
Административное дело рассматривал Куйбышевский районный суд. Федорова признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом сведений, представление которых предусмотрено законодательством России об иностранных агентах.
Максимальное наказание по ней для физических лиц — штраф 50 тыс. руб.
Oxxxymiron не в первый раз штрафуют за нарушение законов об иностранных агентах.
1 августа Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Федорова на 40 тыс. руб. за отсутствие пометки иноагента.
По данным следователей, 31 декабря 2022 года Oxxxymiron опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте» «без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности», говорилось в сообщении.
В январе 2023 года рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России. Прокуратура попросила заблокировать его песню «Ойда» на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится «позитивное отношение к отделению» части страны.
В декабре 2022 года Федорова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России на 45 тыс. руб.