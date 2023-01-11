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Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron по делу о «сепаратизме»

Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron за призывы к нарушению целостности России
Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом) на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Рэпера привлекли к ответственности по ст. 20.3.2 КоАП, уточнили в пресс-службе. РБК обратился за комментарием к Мирону Федорову.

В декабре прокуратура Адмиралтейского района города завела и направила в суд дело об административном правонарушении в отношении «известного исполнителя» за публичные призывы к сепаратизму. Источники РБК и «РИА Новости» уточняли, что речь идет об Oxxxymiron и его песне «Ойда». Проверка показала, что в треке содержались «публичные призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичное позитивное отношение к отделению части территории Российской Федерации, высказанное в форме лозунга».

По административной статье 20.3.2. для граждан предусмотрен штраф в размере 70–100 тыс. руб. Ведомство попросило запретить песню к распространению на территории России и ограничить к ней доступ на стриминговых сервисах.

С просьбой проверить песню «Ойда» в прокуратуру обратилась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина. Она попросила проверить и самого рэпера на причастность к экстремизму «и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».

Теги
суд штраф музыка Oxxxymiron Санкт-Петербург прокуратура новости
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