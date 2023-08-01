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В Петербурге суд оштрафовал Oxxxymiron за отсутствие пометки «иноагента»
Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron на 40 тыс. руб. за отсутствие пометки иноагента
Oxxxymiron (Мирон Федоров)
Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) на 40 тыс. руб за отсутствие плашки «иноагента», сообщает объединенная пресс-служба судов города.
31 декабря Oxxxymiron опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте» «без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности», говорится в сообщении.
«Данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации», заявили в пресс-службе.
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