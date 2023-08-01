Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron на 40 тыс. руб. за отсутствие пометки иноагента

В Петербурге суд оштрафовал Oxxxymiron за отсутствие пометки «иноагента»

Oxxxymiron (Мирон Федоров) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) на 40 тыс. руб за отсутствие плашки «иноагента», сообщает объединенная пресс-служба судов города.

31 декабря Oxxxymiron опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте» «без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности», говорится в сообщении.

«Данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации», заявили в пресс-службе.

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