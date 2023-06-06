Суд в Петербурге запретил трек Oxxxymiron «Ойда»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 16:11
ЕСПЧ присудил Навальному €40 тыс. из-за вопросов к делу об отравлении Политика, 21:30
В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС Политика, 21:25
Саудовский клуб объявил о переходе Бензема Спорт, 21:20
Картаполов словами «СМС — это не повестка» объяснил идею Минобороны Политика, 21:09
Российского защитника обменяли в один из худших клубов НХЛ Спорт, 21:04
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как придумывают конфеты на фабрике РБК и КФ «Победа», 20:55
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн Политика, 20:47
Бывшая девушка обвинила звезду «Манчестер Юнайтед» в домашнем насилии Спорт, 20:42
Суд в Петербурге запретил трек Oxxxymiron «Ойда» Политика, 20:37
Эрдоган пообещал поменять конституцию Политика, 20:33
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:30
МИД выразил протест послу Бельгии из-за оружия у украинских диверсантов Политика, 20:28
Политика ,  
0 

Суд в Петербурге запретил трек Oxxxymiron «Ойда»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России трек рэпера Oxxxymiron «Ойда»
Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом)
Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил трек рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) «Ойда» в России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал песню запрещенной к распространению на территории страны.

В декабре прошлого года прокуратура попросила заблокировать песню «Ойда» на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится «позитивное отношение к отделению» части страны. После этого рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России.

В конце октября прошлого года с просьбой проверить песню «Ойда» в прокуратуру обращалась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина. Она просила проверить и самого рэпера на причастность к «организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы». В ответе прокуратуры на запрос лиги говорилось, что в полицию и ФСБ информация об участии Мирона Федорова в деятельности экстремистских и террористических организаций не поступала.

Теги
Oxxxymiron Санкт-Петербург рэпер запрет экстремизм
Материалы по теме
Oxxxymiron оштрафовали на ₽45 тыс. за дискредитацию армии
Политика
Суд признал экстремистским трек Oxxxymiron'а «Последний звонок»
Политика
Минюст признал писателя Глуховского и Oxxxymiron иноагентами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter