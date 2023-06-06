Суд в Петербурге запретил трек Oxxxymiron «Ойда»

Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил трек рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) «Ойда» в России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России», — говорится в сообщении. Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал песню запрещенной к распространению на территории страны.

В декабре прошлого года прокуратура попросила заблокировать песню «Ойда» на стриминговых сервисах и запретить распространять ее на территории России. В ведомстве сочли, что в ней содержится «позитивное отношение к отделению» части страны. После этого рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России.

В конце октября прошлого года с просьбой проверить песню «Ойда» в прокуратуру обращалась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина. Она просила проверить и самого рэпера на причастность к «организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы». В ответе прокуратуры на запрос лиги говорилось, что в полицию и ФСБ информация об участии Мирона Федорова в деятельности экстремистских и террористических организаций не поступала.