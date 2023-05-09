WP узнала о намерении Британии передать Украине дальнобойные ракеты

Лондон пока не принял окончательного решения по поставкам Киеву дальнобойных ракет, пишет WP, отмечая, что американская разведка узнала о намерениях Британии передать это оружие. Москва считает поставки таких ракет красной линией

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Великобритания может намереваться передать Украине дальнобойные ракеты, такой вывод сделала The Washington Post, изучив объявления о закупках вооружения Международным фондом поддержки Украины (IFU). Эту организацию основали страны Северной Европы, лидирующую роль занимает Лондон.

Британское Минобороны 2 мая попросило в документе «выразить заинтересованность» в получении возможностей для нанесения ударов по целям до 300 км, на уведомление следовало ответить в течение трех дней. Собеседник газеты среди британских чиновников рассказал, что окончательного решения принято не было, он также не уточнил тип, сроки и количество предполагаемых вооружений. Как отмечает издание, документ является значительным шагом к поставкам Лондоном оружия такого типа.

Запрошенные характеристики и возможности соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Их можно установить на украинские самолеты советского образца. Кроме того, данные о намерении Великобритании передать Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow содержались в слитых секретных документах американской разведки, отмечает Washington Post.

Власти Украины не раз обращались к западным странам с просьбой передать дальнобойные ракеты, но встречали отказ из-за риска эскалации конфликта. Минобороны Украины в ответ на опасения обещало не использовать эти ракеты для ударов по территории России, а президент Владимир Зеленский называл такой тип вооружения жизненно необходимым. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности премьер Британии Риши Сунак пообещал, что королевство станет первым государством, которое предоставить ВСУ дальнобойное оружие.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — предупреждал президент Владимир Путин. В российском МИДе не поверили заверениям Киева, что дальнобойные ракеты не будут использованы против территории России. Получение ВСУ дальнобойных ракет в ведомстве назвали красной линией.