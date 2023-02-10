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В МИДе не поверили обещанию Резникова не бить новым оружием вглубь России

Полищук заявил о недоверии к обещанию Киева не использовать оружие для ударов по России
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В России отказываются верить заявлениям Украины о том, что Киев дает гарантию не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать западным странам гарантии того, что их оружие не будет использовано для ударов вглубь российской территории», — напомнил он.

По словам Полищука, Москва не доверяет таким заявлениям, так как «украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность».

В начале февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова дать гарантии того, что не будет применять дальнобойные ракеты для обстрела российских территорий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов при этом 8 февраля в интервью Reuters заявил, что Киев должен атаковать объекты в России, которые наносят ущерб Украине.

В январе Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд. В него вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км, которые позволят ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

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Российский МИД предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большой дальности США перейдут «красную черту», что сделает их одной из сторон конфликта.

Теги
МИД Дальнобойное оружие Украина Запад
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