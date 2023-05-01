Командующий Воздушными силами Украины опубликовал фото с ракетами Zuni

Пентагон анонсировал очередной пакет военной помощи для Киева с авиационными ракетами класса «воздух — земля» Zuni еще в январе. Власти России считают, что поставки западного оружия Украине не способствуют урегулированию

Фото: MykolaOleshchuk / Telegram

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал в телеграм-канале фотографию штурмовика Су-25 с американскими ракетами Zuni.

Сам генерал не уточнил, что за самолет и снаряды изображены на снимке. О том, что это Zuni рядом с Су-25, сообщают УНИАН и газета «Украинская правда».

В начале января Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, 4 тыс. авиационных ракет класса «воздух — земля» Zuni, зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow и др.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки на Украину западных вооружений, заявляя, что это только затягивает конфликт и не помешает Москве достичь целей военной операции.