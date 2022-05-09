В Москве отменили воздушную часть Парада Победы

В параде принимают участие 11 тыс. военных и 131 боевая машина. Иностранных лидеров в этом году на празднование Дня Победы не пригласили, объяснив это неюбилейной датой

Фото: Андрей Любимов / РБК

Воздушная часть военного парада в Москве на День Победы отменена из-за погоды. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Воздушная часть не состоится из-за погоды», — сказал Песков.

В Москве 9 мая ожидаются порывистый ветер и дождь.

Парад Победы в настоящее время проходит в Москве, ранее парады прошли в городах на востоке страны. Как сообщали в Минобороны России, в параде в столице примут участие 11 тыс. военных и 131 боевая машина. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Лидеры зарубежных стран на параде не присутствуют. Как ранее говорил Дмитрий Песков, в этом году их не приглашали на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в этом году дата не является юбилейной.

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Репетиция парада прошла 7 мая. Тогда «РИА Новости» сообщало, что по Красной площади в составе механизированной колонны прошел парадный расчет участников военной спецоперации на Украине.

В прошлом году парад Победы прошел с участием 12 тыс. военнослужащих, 190 единиц наземной военной техники, в воздушной его части участвовали 76 самолетов и вертолетов.