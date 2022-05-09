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На Дальнем Востоке прошли первые парады Победы

Военные парады состоялись в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Благовещенске, Чите и других городах
Фото: пресс-служба администрации Камчатского края
Фото: пресс-служба администрации Камчатского края

В регионах Дальнего Востока прошли первые парады, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Камчатке в торжественном шествии приняли участие более 1,1 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба правительства края. Парад прошел на центральной площади Петропавловска-Камчатского. В шествии участвовавали войска гарнизонные войска, в том числе сводная рота военнослужащих-женщин, курсанты, юнармейцы и кадеты. Помимо парада, в Петропавловске-Камчатском уже состоялась акция «Бессмертный полк». В ней, по данным властей, участвовали более 18 тыс. жителей.

Парад прошел и в столице Приморского края, Владивостоке. Там в шествии приняли участие военнослужащие, курсанты, нахимовцы и юнармейцы, сообщают «Вести-Приморье». Шествие прошло на одной из главных улиц города, Светланской. По ней также прошла колонна военной техники: танки, в том числе Т-34, бронетранспортеры, пусковые комплексы ракет «Бастион» и «Панцирь». После этого стартовала акция «Бессмертный полк».

В Москве прошла репетиция парада Победы с участниками операции на Украине
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Биробиджане (Еврейская автономная область) празднование Дня Победы тоже началось с военного парада. По площади Ленина прошли строем военные, сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и других подразделений, а также дети из числа участников движения «Юнармия» и юных спасателей. За ними проследовала колонна военной техники, сообщает «РИА Биробиджан».

В столице соседней Амурской области, Благовещенске, также прошел военный парад, отличительной особенностью которого стало участие курсантов из Никарагуа и Ангола, пишет Amur.info.

В параде в Чите (Забайкальский край) участвовали около 1,5 тыс. военных и более 70 единиц техники — пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетные системы С-300, самоходные огневые установки «Бук-М1», гаубицы «Мста-Б», танки Т-72Б3, установки разминирования УР-77 и бронемашины «Тайфун», указывает портал Zab.ru.

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