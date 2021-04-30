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Минобороны опубликовало порядок проезда техники на параде в Москве

Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве в честь победы в Великой Отечественной войне.

В параде на Красной площади 9 мая примут участие более 12 тыс. военнослужащих, 190 единиц современной и исторической наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

В частности, по центру города пройдут танки Т-90М и «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун».

В авиационной части военного парада над Красной площадью пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-26Н и другие. В параде также будут задействованы самолеты самолеты Су-30см, МиГ-29, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м, штурмовики Су-25.

Материал дополняется
 

Минобороны Парад Победы 9 Мая День Победы
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