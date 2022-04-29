В Кремле заявили, что не пригласили зарубежных лидеров на 9 Мая

В этом году зарубежных лидеров не позвали на День Победы, поскольку дата не является юбилейной, заявил Дмитрий Песков. Визиты президентов Белоруссии и Палестины Александра Лукашенко и Махмуда Аббаса не ожидаются

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Российская сторона не приглашала зарубежных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в этом году дата не является юбилейной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата», — пояснил Песков.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует приехать на 9 Мая. Также Песков опроверг информацию о запланированном визите президента Палестины Махмуда Аббаса, сообщения о котором появились в некоторых СМИ. «Мы не делали таких сообщений. Это неверное сообщение», — сказал пресс-секретарь российского президента.

На празднование Дня Победы в прошлом году не приглашали иностранных лидеров по той же причине. В начале апреля в Кремле подтвердили проведение Парада Победы 9 Мая в Москве и пообещали отпраздновать «так, как всегда». Очно пройдет и акция «Бессмертный полк», которая последние два года проводилась в онлайн-формате из-за пандемии. Шествие Бессмертного полка 9 Мая пройдет в этом году и во взятом под контроль во время военной операции на Украине Мариуполе.

В некоторых странах СНГ отменили празднование 9 Мая. В Казахстане парад не проводится уже третий год подряд — дважды его отменяли из-за эпидемиологической ситуации, в этом году отмену объяснили экономией бюджетных средств.

В Латвии празднование Дня Победы запретили, объявив 9 мая днем памяти погибших на Украине. В стране разрешили только митинги, шествия или пикеты в память погибших. 9 и 10 мая запрещены фейерверки, нарушителей привлекут к ответственности. Закон будет действовать до 11 мая этого года.

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Парад Победы и фейерверки отменили в Приднестровье после серии обстрелов и взрывов в непризнанной республике. В Донецкой народной республике парад также не пройдет по соображениям безопасности.

В параде 9 Мая в Москве примут участие 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы покажут танки Т-34-85 и «Армата», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», ракетоносцы Ту-95МС, бомбардировщики Су-24 и Ту-22М3, вертолеты Ка-52 и др.