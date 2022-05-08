Синоптики оценили погоду для летной части парада в Москве 9 мая
Погодные условия в момент проведения парада Победы в Москве будут сложными, но не помешают провести его летную часть, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Как пояснил синоптик, проводя подобные мероприятия, важно учитывать два показателя — это нижняя граница облачности и полетная дальность. Вместе их называют «минимумом погоды».
Для того, чтобы полет был безопасным, а экипажи могли выполнять групповые полеты и видеть самолеты друг друга, высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 м. Утром она повысится с 300 до 540-560 метров, а днем — до 720-990 м. Видимость составит более 10 км, а средняя скорость ветра — 35 км/ч.
«В прогнозируемых метеорологических условиях военные летчики, по всей видимости, сумеют пролететь в небе над Москвой», — заключил синоптик.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также назвал погоду 9 мая сложной, но согласился, что все части парада, скорее всего, удастся провести.
«Существует вероятность, что погода позволит провести все части парада Победы в Москве, и вероятность немаленькая. Но окончательное решение сможет быть принято только завтра, за два часа до парада», — сказал он.
По словам синоптика, принимая окончательное решение, организаторы будут учитывать вероятность грозы и тип облаков, «чтобы воздействовать на них и модифицировать погоду».
«Самолеты будут проводить «разведку» облаков перед парадом и только после этого станет окончательно понятна возможность его провести», — подытожил он.
Ранее, 5 мая, Тишковец предупредил, что 9 мая в Москве будет холодно, в городе пройдет дождь, а в некоторых местах — мокрый снег. Вильфанд заметил, что для проведения летной части властям придется «активно воздействовать» на погоду и разгонять облака.
Парад Победы пройдет на Красной площади в 10:00 мск 9 мая. В нем примут участие 11 тыс. военных, включая участников спецоперации на Украине, 131 единица военной техники и 77 самолетов и вертолетов. Накануне в Москве прошла генеральная репетиция мероприятия.